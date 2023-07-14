南加房市 加價成交頻繁

南加房建市場。（記者啟鉻／攝影）

2023年上半年的南加 房市，雖然不是很熱絡，受高通脹、高房屋貸款利率 及經濟不景氣影響，房屋交易量減少。但據華人地產經紀說，購買住宅的買家還是存在，且好的地點若有住宅出售，會出現多個買家競購激烈，最終成交價格會比要價高許多。

據不動產數據分析平台對南加5月間住房交易統計，近48%的房屋以高於要價成交，年初這一比例僅為25%。

洛杉磯地區華人地產中介蕭蘭表示，不久前她負責在聖谷華人聚居城市一棟康斗交易。面積1300餘平方呎，要價近73萬元，出售資訊發布後，有20幾人有意購買，最終成交價超過81萬元。

另一治安良好城市的一棟全一層獨立屋，售價為95萬元。中介岳先生表示，這棟待售屋需要重新粉刷墻體，廚房、浴室和一些地板也需要更新。令人意外的是，最終獨立屋以105萬元售出，比要價高出10萬元。南加普遍存在加價成交案例。

以上似乎代表了目前南加州 整體房地產市場情形，即競爭激烈、成交價高於要價。據不動產數據分析平台CoreLogic新發布數據顯示，自2023年初以來，南加整體房價有所上揚，五月間略有下降，尚未完全從2022年下半年的損失中恢復過來。南加州房屋的中位價格五月間為71萬5000元，較四月下降了0.3%，此前連續三個月均有所增長。

儘管存在高通脹、高房貸利率和經濟衰退的威脅，南加房市對於那些能負擔得起高房價和較高貸款付款的少數買家來說仍然極具誘惑力。

不過，南加地區房屋銷售量仍然偏低，根據CoreLogic在7月5日報告，當地房市交易數量連續第18個月同比下降。比如，五月間，南加州六個縣總計交易了1萬6350單位住宅，較比2022年同期減少了25.7%。

此外，由於80%的國內房屋貸款借款人目前的房貸利率為4%或更低，因此「固定」房主不願意出售房屋。房屋交易平台Redfin發布數據顯示，五月間南加州待售屋少於2萬5000單位，從總量來說，在過去11年中是第五低的單月水準。因此，那些能負擔得起6.4%的30年期房貸利率或以現金支付者，就在2023年春季爭奪有限房屋供應。