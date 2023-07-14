我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

維爾多瑪首家酒店 估後年開張

記者啟鉻／河濱報導
內陸河濱縣新興城市維爾多瑪市。（市府官網）
內陸河濱縣新興城市維爾多瑪市。（市府官網）

南加內陸河濱縣維爾多瑪市（Wildomar）2008年建市，至今已進入第15個年頭。市府宣布，該市將引進首家旅館，業內人士認為，對於新興城市來說，引進旅館建案是經濟正在日益發展的重要標誌。

根據市府提供資訊，一家名為Marriott TownePlace Suites的酒店項目，將在市區Wildomar Trail的Baxter Village建設，預計旅館擁有102個客房。該市經濟開發部門主管戴維森（Kimberly Davidson）表示，希望酒店於2025年前投入使用。

總部位於橙縣爾灣市的American Redevelopment Solutions公司，將對旅館項目進行施工，該旅館附近還有正在營建的凱薩醫療中心（Kaiser Permanente），該醫療中心占地8萬4000平方呎。旅館所屬的Baxter Village大型開發案佔地35畝，包括旅館、醫療辦公大樓，未來還將完成204個單位公寓和67棟獨立屋的建設。

市長莫拉彼托（Joseph Morabito）說，除了旅館建案這一令人興奮的消息外，該市還將新增著名有機連鎖超市Sprouts，位於河濱縣西南15號公路附近。他強調，這些項目對城市來說非常重要，預計將會有更多高端品牌進駐。

維爾多瑪市位於河濱縣西南部，居民人數不到四萬。城市以自然美景和戶外運動聞名，附近有國家森林和州立公園。該市在發展過程中逐漸形成蓬勃的社區與友善商業環境，吸引居民和企業投資，使其成為南加內陸地區充滿活力、擁有自然風光及發展潛力的城市。

南加 投資 橙縣

上一則

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

下一則

為企業主/房地產投資人節省去年度稅金 講座

延伸閱讀

參謀首長聯席會議主席被提名人布朗：美軍應速建立「聯合部隊」

參謀首長聯席會議主席被提名人布朗：美軍應速建立「聯合部隊」
遭墮胎政策爭議波及 美陸戰隊司令卸任無繼任者

遭墮胎政策爭議波及 美陸戰隊司令卸任無繼任者
市警第一副局長卡班 暫任代理局長

市警第一副局長卡班 暫任代理局長
共和黨連擋200多件軍方升遷 民主黨批陷入瘋狂

共和黨連擋200多件軍方升遷 民主黨批陷入瘋狂
200多件軍方人事升遷被擋 民主黨要檢討參院議事規則

200多件軍方人事升遷被擋 民主黨要檢討參院議事規則
懷孕6周禁墮胎法 愛阿華州高等法院法官投票3比3陷僵局

懷孕6周禁墮胎法 愛阿華州高等法院法官投票3比3陷僵局

熱門新聞

「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡