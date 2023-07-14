維爾多瑪首家酒店 估後年開張

內陸河濱縣新興城市維爾多瑪市。（市府官網）

南加 內陸河濱縣維爾多瑪市（Wildomar）2008年建市，至今已進入第15個年頭。市府宣布，該市將引進首家旅館，業內人士認為，對於新興城市來說，引進旅館建案是經濟正在日益發展的重要標誌。

根據市府提供資訊，一家名為Marriott TownePlace Suites的酒店項目，將在市區Wildomar Trail的Baxter Village建設，預計旅館擁有102個客房。該市經濟開發部門主管戴維森（Kimberly Davidson）表示，希望酒店於2025年前投入使用。

總部位於橙縣 爾灣市的American Redevelopment Solutions公司，將對旅館項目進行施工，該旅館附近還有正在營建的凱薩醫療中心（Kaiser Permanente），該醫療中心占地8萬4000平方呎。旅館所屬的Baxter Village大型開發案佔地35畝，包括旅館、醫療辦公大樓，未來還將完成204個單位公寓和67棟獨立屋的建設。

市長莫拉彼托（Joseph Morabito）說，除了旅館建案這一令人興奮的消息外，該市還將新增著名有機連鎖超市Sprouts，位於河濱縣西南15號公路附近。他強調，這些項目對城市來說非常重要，預計將會有更多高端品牌進駐。

維爾多瑪市位於河濱縣西南部，居民人數不到四萬。城市以自然美景和戶外運動聞名，附近有國家森林和州立公園。該市在發展過程中逐漸形成蓬勃的社區與友善商業環境，吸引居民和企業投資 ，使其成為南加內陸地區充滿活力、擁有自然風光及發展潛力的城市。