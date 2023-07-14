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度假屋傳承 提前信託免糾紛

記者啟鉻／洛杉磯報導
在度假勝地擁有家庭度假屋是很多人夢想，但要想避免傳承糾紛，需要做好遺囑和信託。（記者啟鉻／攝影）
在度假勝地擁有家庭度假屋是很多人夢想，但要想避免傳承糾紛，需要做好遺囑和信託。（記者啟鉻／攝影）

擁有家庭度假屋，通常被認為是家庭度假、聚會以及與親人間建立回憶的好選擇。不過有資產專家認為，家庭度假屋的諸多優點，或許成為最難傳承給後代的資產之一。華裔律師郝琦認為，避免傳承家庭度假屋發生糾紛，最好方式就是長輩規畫好遺囑和信託。

購買家庭度假屋（family vacation home）是許多民眾休閒或投資的選擇。度假屋通常在旅遊勝地、農莊、海邊等地。長輩健在時，度假屋舉辦的活動通常很順利。比如夏季度假、團聚、舉行婚禮還有各種紀念活動時，子女們都會出現，有時雖然會因為人多擁擠，但大家都很開心，而且各自都很守規矩。每個人都知道住哪個房間，對於小孩子來說，也知道誰睡在上鋪和下鋪，以及誰會駕駛船，誰會駕駛越野車、拖拉機，誰負責烹飪、打掃衛生，以及打理園藝。

但是，隨著時光流逝，各個家庭的狀況可能會發生不同變化。例如隨著孩子們長大成家，有各自的生活與責任；有些人可能失去對度假屋的興趣，或認為負擔不起維護和管理的成本，傾向於出售。如果此時有其他家庭成員傾向繼續享受度假屋，就可能因意見不合產生摩擦。

因此，父母希望將度假屋這個溫馨愉快的地方傳承給未來世代，在實踐上並不容易。家庭度假屋未來的命運取決於家庭成員之間的溝通、合作與共識。只有通過建立明確的計畫、協商和解決衝突的方案，才能確保度假屋在多個世代的傳承中保持價值，甚至增值。

專家建議，當考慮將家庭度假屋傳給下一代時，需要謹慎思考，與家人坦承討論，了解每個人期望和意願，並盡可能尋找可行解決方案至關重要。可能的方法包括將度假屋轉讓給其中一個子女，或建立一個家庭信託來管理和維護度假屋，以確保公平和可持續運營。

郝琦表示，如果沒有遺囑，財產將根據當地法規進行分配，可能與長輩意願不符。而設立信託，可以將資產轉移受益人，同時指定受託人來管理和保護資產。信託還可以提供資產保護，有效減少或避免遺產稅。最重要的是避免家庭度假屋成為家庭內部爭論的焦點，而是將其轉變為一個讓所有人都能享受和珍惜的寶貴資產。

在度假勝地擁有家庭度假屋是很多人夢想，但要想避免傳承糾紛，需要做好遺囑和信託。（...
在度假勝地擁有家庭度假屋是很多人夢想，但要想避免傳承糾紛，需要做好遺囑和信託。（記者啟鉻／攝影）
在度假勝地擁有家庭度假屋是很多人夢想，但要想避免傳承糾紛，需要做好遺囑和信託。（...
在度假勝地擁有家庭度假屋是很多人夢想，但要想避免傳承糾紛，需要做好遺囑和信託。（記者啟鉻／攝影）

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