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阿罕布拉44戶可負擔住宅 動工

記者王若然／阿罕布拉市報導
這處公寓樓位於市中心North Chapel路103號，建成後將提供44戶可負擔公寓住房。（阿罕布拉市官網）
這處公寓樓位於市中心North Chapel路103號，建成後將提供44戶可負擔公寓住房。（阿罕布拉市官網）

近日，阿罕布拉市（Alhambra）一處44戶公寓樓破土動工，該處公寓全部為可負擔住房（affordable housing），是該市最新的可負擔房屋開發案。

這處公寓樓位於市中心North Chapel路103號，目前此地是一處小型路面停車場，以及公寓樓旁邊的一處停車樓，產權皆為市府所有。根據「聖蓋博谷論壇報」，這44戶公寓樓單元中，有一半為低收入家庭住房，即家庭收入在當地中間收入水平的30%至60%。另外一半分配給加州無家可歸青年項目（Transitional Age Youth）的人員，該項目主要幫助18至25歲無家可歸的年輕人。據悉，該處公寓樓每個單元月租為625元至1858元不等。

該處建築於6月20日破土動工，預計2024年末建成。該處建築共有五層，包括一樓的1000平方呎社區活動中心、電腦室及兒童娛樂屋。五樓頂層預留空間，將有LifeSTEPS公司為住戶提供社會幫助類服務。

阿罕布拉市市長Adele Andrade在破土動工典禮上介紹說，「今天標誌著阿罕布拉市致力於建造更多可負擔住房道路的開始。Chapel Project顯示了市府努力打造美好未來，為市民提供住房機會。社區一向珍惜多元化，不斷進步，尊重每個市民，一起打造開放、堅韌、平等的社區。」

該項目共耗資3580萬元，其中包括阿市政府出資的650萬，第一共和銀行的2084萬3125元，洛縣發展局（LA County Development Authority）以及聖蓋博谷地區住房基金176萬元。

代表該建案所在轄區的阿罕布拉華裔市議員黃幼平（Katherine Lee）表示，「作為一名市議員以及關心社會時事的市民，有責任為他人做好事。這次的破土動工儀式不僅象徵著房子的建立，也象徵著努力工作的市民有新的住房機會。」

該處建案位於阿市中心商業區，位置優越，對面即為大華99超市，有星巴克咖啡店，韓裔、華裔美食就在步行可到達的範圍內。阿罕布拉市近幾年在發展可負擔房屋方面成效顯著，已經被市府批准的可負擔房屋項目，還包括市中心1街和2街之間的Mariposa建案，建成後將提供40個單元的可負擔住房。

阿罕布拉 聖蓋博 華裔

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