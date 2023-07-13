「凱莉日記」女星棕櫚泉豪宅 開價510萬元上市

豪宅外景，左下角為女星戈特。（取自The Press-Enterprise及Getty Images )

南加 棕櫚泉（Palm Springs）一棟由好萊塢 影視女星戈特（Linsey Gort）投資 建造的豪宅，近日由她的開發商丈夫開價510萬元求售。據報導，女星戈特的丈夫勞富林（Beau Laughlin），曾是連鎖餐廳老闆，後轉換跑道成為設計師、建築師。這棟要出售的房屋，是這對夫婦與建築師洛克伊爾（Sean Lockyer）共同設計的作品。

豪宅外景。（取自The Press-Enterprise )

The Press-Enterprise報導，好萊塢女星戈特和丈夫勞富林，與當地建築設計室Studio AR+D建築師洛克伊爾合作，對面積為4185平方呎的住宅加以擴建，住宅擁有五間臥室，五間浴室。在該建案中，勞富林首次嘗試獨立屋設計，他還借鑒先前在連鎖餐廳經營的經驗。

勞富林表示，此前經營餐館，不僅需要考慮食物本身，還要照顧客人的感受。當第一次走進去時，是否會感到友善，各個空間是否自然地串連起來，白天是否有足夠光線，座椅和空間是否令人感到舒適，氣氛是否令人難忘等，都很重要。他將上述餐廳的關注點，融入到住宅設計中。

豪宅內觀。（取自The Press-Enterprise )

據河濱縣地產交易記錄顯示，這棟房屋佔地約半畝，上次交易在2019年7月，價格為41萬5000元。

據稱在新屋未完成前，這對夫婦曾花時間到施工地點考察，確保每個房間有足夠的採光與良好的觀景。這棟住宅的特點，包括帶有大型中島的開放式廚房，以及足夠光照的浴室。隱形滑動門，讓附近的聖哈辛多山巒盡收眼底。

豪宅主套房。（取自The Press-Enterprise )

住宅的庭院包括一個鹽水泳池和溫泉，一個篝火區及帶有硬木平台和懸臂式帷蓬，可欣賞到美麗沙漠景觀。室內一個雙面玻璃走廊，將住宅主要區域與每個房間連接起來，主套房配有寬大步入式衣帽間，還有一個可用於水療的浴室。

從整體看，這棟住宅不僅注重外觀設計，還注重可持續性、高效及耐久性，全部採用環保材料，配備四台分體式暖通空調機和28塊太陽能電池板，可產生總使用電量約80%的電能。高密度生態噴塗泡沫保溫層可以防寒、防暑，可因應各種氣候條件。

現年39歲女星戈特，曾在連續劇「凱莉日記」（The Carrie Diaries）中飾演Samantha Jones贏得觀眾喜愛，該劇是「慾望城市」（Sex and the City）的前傳，於2013至2014年播出。她還在刑案連續劇「All Rise」中飾演一位有威望的律師。