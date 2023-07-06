南加房市調查：洛縣、安那罕 租比買划算

網路房產交易公司Redfin最近對南加房市的調查發現，南加的房子一般來說租才比較划算。（美聯社）

理財專家一般都會說，買間房子比租屋更划算，因為房子是資產的一部分，租金 則是都給了房東。但是網路房產交易公司Redfin最近對南加 房市的調查發現，南加的房子一般來說租才比較划算，洛杉磯、安那罕（Anaheim）更是百分之百租比買更划算，只有河濱縣（Riverside County）才有部分房屋買比租更值得。

洛杉磯部分，房貸每月繳款額中位數為6454元，租金每月中位數為3612元。另外，買房還必須負擔保險 ，每月金額達2842元，已達租金的78.7%，買房比租房便宜的比例為0%。

安那罕的房貸每月繳款額中位數為7892元，租金每月中位數為4122元，房屋保險達3771元，為租金的91.5%，買房比租房便宜的比例一樣是0%。

河濱縣的房貸每月繳款額中位數為4320元，租金每月中位數為2992元，房屋保險為1329元，占比44.4%，買房比租房便宜的比例達2.4%。

往北到灣區，買房的負擔更兩倍於租金，因為房屋保險費高很多。Redfin分析了全美50大都會區，整體來說買房的負擔都比租多了25%，買比租更划算的都會區只有四個，分別是底特律、費城、克里夫蘭與休士頓。

Redfin的副分析長Taylor Marr說，買房的安全感當然較高，因為繳的錢算是幫自己增加資產，賣房時多半可以回收，但是租金給了就是給了，不會累積資產。

但是買房不是每個人都適合，比如有些人到處跑，短期買賣很容易虧，另外一些則是根本付不起買房的花費。Taylor Marr強調，新冠疫情期間，很多人會打破基本規則，意即房貸不能超過收入的30%，但是疫後的不確定因素更多，保守一點才是上策。