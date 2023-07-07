鎖定南加 開發商擬建700棟住宅

華裔市議員吳桐淮與眾人參觀建商Meritage Homes開發新屋。（Tony Wu提供）

在目前住房市場銷售不旺形勢下，很多房屋中介抱怨現在新屋上市庫存不足，但預計這種緊張狀況在南加 將有所緩解。著名建商Meritage Homes在南加四個城市建設近700棟住宅，該公司在南加地區正在擴大房建業務的成長高峰期，2023年末前，開發的14個新社區首次亮相。

洛杉磯縣西科汶那市（West Covina）華裔市議員吳桐淮（Tony Wu）於2023年3月初，參觀了市區新建社區Vincent Pace建案，開發商是總部在亞利桑那州的Meritage Homes。他表示，新建社區共有119棟新屋，其中47棟獨立屋，72棟城市聯排屋，面積1216平方呎至2125平方呎。售價每單位50萬元至80萬元。歡迎有意購買者到展示屋參觀。市府對於首次購屋者在首付款方面，提供輔助計畫。

實際上，Meritage homes在西科汶那市房建項目還不止這些，該公司還將開發West Cameron社區，預計建設84個單位、全三層城市聯排屋，面積1216平方呎至1781平方呎，擁有最多三個臥室，價格最低60萬元。

此外，該公司在洛縣 波莫那市（Pomona）擬開發Stratus社區，新建152個單位全三層城市聯排屋，面積1217平方呎至1791平方呎，擁有最多三間臥室，價格最低50萬元左右。

同時該公司在內陸河濱縣（Riverside）也計畫開發新屋。在標蒙市（Beaumont）新建Fairways社區，開發287個單位獨立屋，面積1628平方呎至3247平方呎，每單位新屋最多擁有五間臥室，價格每棟至少50萬元。在艾辛諾湖市（Lake Elsinore ）的Nichols Ranch開發兩個社區：Hilltop 和 Highland。共新建168個單位獨立屋，面積2020平方呎至2948平方呎，最多每單位有五間臥室。住宅價格方面，在Hilltop社區每單位新屋至少50萬元，在Highland社區是每單位住宅最低60萬元。

根據不動產數據分析平台CoreLogic提供資訊，2023年4月南加州 建商共出售了1108套新屋，較比2022年同期減少了35%，佔該地區所有銷售住宅數量的7.9%。出售住宅中位價格是71萬6500元，比上一年同期上漲了0.7%。