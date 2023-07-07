雷德蘭市歷史老屋 掛牌開價逾52萬元

雷德蘭市一棟歷史屋售價超52萬元。（press-enterprise地產資料）

南加 內陸一棟建於1920年代的歷史老屋近日掛牌上市，要價是52萬5000元。這棟老屋位於聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）歷史保護區。值得一提的是，雷德蘭市是一座百年老城，而歷史保護區的建築各具特色，很值得探訪欣賞。

這棟淺色小屋具有法國城堡風格，佔地835平方呎，雖然屋齡近百年，但狀況良好。住宅內有一間臥室、一個浴室，以及可以有效節省空間的嵌入式家具。

住宅所在社區名為Normandie Court，於1926年由F.E.Carson和C.R. Hudson建造，屬於當地歷史遺跡保護區的建築。房屋在一條死胡同街路上，周邊點綴著具有在童話故事書中夢幻色彩的小房子。進入住宅，可以看到一個帶有嵌入式窗座、以及有壁爐和吊扇的客廳，客廳通向餐廳，那裡有用於放置瓷器餐具嵌入式餐具櫃。

小屋走廊上，為了充分利用空間，抽屜和櫥櫃都嵌入了牆壁，雖然室內空間不大，但充分有效利用了空間。而令人賞心悅目的廚房與早餐角、洗衣區共享了小小空間，從後門可以進入一個小型庭院。

住宅周圍有磚鋪砌的小道，種植花朵和各種植被，讓小屋更加富有生氣。和社區其它住宅一樣，小屋也有一個獨立的單車庫。地產記錄顯示，現任屋主於2022年1月從前任房主購得小屋，價格是50萬5000元。

資料顯示，內陸帝國（Inland Empire）雷德蘭市於1888年12月3日正式建市，已有145年歷史，該市是內陸具有重要歷史價值和獨特魅力的地區，以保存完好的歷史建築物和富有特色的風格而聞名。