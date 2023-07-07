巴沙迪那新建案「玫瑰城公寓」 提供100%可負擔住房

「玫瑰城公寓」模型圖。（Shelter Architect提供）

巴沙迪那市（Pasadena）規畫設計委員會（design commission）上月中例會討論了「玫瑰城公寓」建案，該建案是一處位於該市東部的七層樓高公寓，為100%可負擔住房公寓，建成後將提供47個公寓單位。

該建案位於170 N Halstead Road，就在巴沙迪那37號消防局後面，可步行至捷運Sierra Madre Villa站，十分便利。該處建案地址目前為一片廢棄停車場。

根據當天的例會內容，「玫瑰城公寓」建案初步計畫占地1萬2500公尺，一樓設有公共活動室，洗衣房、電腦房、兒童娛樂室等。公寓戶型包括一室至三室。月租金 為該地區收入中位數的30%至60%，即565元至1750元。

「玫瑰城公寓」建商Shelter Architect介紹說，該建案資金中，包含加州 和聯邦對可負擔建案提供的9%退稅優惠，以及其他加州對可負擔房屋建案的優惠。

因該建案全部為可負擔住房，因此在設計上有許多優勢。例如，根據AB1763法案中對可負擔住房建案的赦免，該建案可以僅建造七個停車位；可以不遵守巴沙迪那市規定的60呎的建築高度上限，該建案高度為93呎。此外，在住戶密度上，也可以不受約束。

在當天的會議上，巴市設計委員會稱該建案需要更改外觀設計才可以拿到許可證。更改方面包括外觀簡化設計以符合巴沙迪那市東區整體街道風格，包括重新分配住房面積和結構，去除外面的階梯結構，更改顏色，精簡大樓設計等。

改建案建商還曾申請更多設計上特權優惠，以最大化利用空間，包括申請僅1300平方尺的留白空間（open space），即建築區域的5%，而不是通常要求的30%；790平方尺的綠化帶，即建築區域的6%，而非通常規定的15%等。

該建案將在下次例會中再次進行設計方面的討論，接下來是最終設計討論，通過後將被頒予設計委員會的許可證。

該建案地理位置非常優越，南部臨近210號公路，東北部是商業區，有Best Buy，LA Fitness，Whole Foods Market等商家。南部臨近巴沙迪那DMV，亞凱迪亞 H Mart等地，十分便利。

巴沙迪那市近幾年有不少可負擔住房建案進駐。例如，同樣是臨近210高速路的270至282N Los Robles Avenue建案，是一棟六層公寓樓，共有105個單位住房，其中八戶為可負擔住房。另一處正在市府討論的3452至3488 E. Foothill Boulevard建案，共233戶公寓中包括21戶可負擔住戶。