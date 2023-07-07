美經濟數據驚人 利率持平

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

7月3日當周房貸利率較上週基本持平，30年期固定抵押貸款 利率略升至6.5%。專家指出，美國經濟表現出驚人韌性，經濟學家對經濟衰退的預測也已由今年底延後至2024年。

美國一個重要的公債殖率曲線在3日逼近數十年來最嚴重的倒掛水準，而殖利率 曲線倒掛通常代表金融市場認為當前的Fed緊縮週期最終將導致美國陷入衰退，交易員預期聯準會 （Fed）將進一步收緊政策。此外，ISM6月製造業採購經理人指數（PMI）略遜於預期，並再次低於50，這一指標指向經濟活動呈下降趨勢。

專家表示，只有當通膨率減半、經濟疲軟以及聯準會停止加息時，抵押貸款利率才能持續下降， 但這些預測在短時間內都不太可能實現。雖然降低通膨率已取得一些進展， 但還不夠。美國的經濟當前正展現出驚人的韌性， 上周公布的國內生產總值 (GDP) 總體數據比多數預期高出近50%。與此同時，聯準會極有可能在7月26日的會議上升息1碼（25個基點），並且存在2023年內至少再加息一次的可能。長期以來，經濟學家一直預測經濟衰退即將來臨；而現在，這類觀點逐漸轉變為預計到2024年才會出現經濟衰退。