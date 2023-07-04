世報建材展／鄭德倫看房市 下半年不容樂觀

GoGo Realtors負責人、地產專家鄭德倫地產將在7月6日世界日報「建材裝修大展」，首場講座中，分析2023年下半年房市，並分享舊屋翻新的技巧與注意事項。（受訪人提供）

洛杉磯世界日報將在7月6日、7日舉辦第四屆「2023建材裝修大展」，6日首場講座由GoGo Realtors負責人、地產專家鄭德倫，帶來2023年下半年房市預測，及舊屋翻新的「秘訣」。

鄭德倫表示，通貨膨脹的壓力迫使美國政府祭出聯準會 縮表、減債、升息等諸多調控手段，試圖抑制暴漲的通貨膨脹與狂飆的房價 。對於2023下半年房市，鄭德倫並不樂觀。他表示，美國房市在疫情期間漲幅過猛，適當修正是必要的。目前，一些地區房市堅挺，是因為高利率環境削弱屋主換屋意願，惜售情緒造成房屋庫存的短缺，甚至出現加價搶房，但這些都不是源於需求端的增長。

不過，鄭德倫也指出，貸款審核的收緊，使房價不太可能出現2008年因次貸危機造成的房價暴跌。他認為房價在下跌約20%後，會有強有力的支撐。投資 者仍需觀察聯準會下一步的行動。觀察聯準會（Fed）的態度及各項經濟指標，預計還將升息兩次，但幅度不會太大。

與此同時，商業地產恐將面臨更嚴峻的考驗。鄭德倫分析，由於工作方式的改變和裁員增加，辦公樓面臨著需求疲軟的困境。再加上線上購物方式流行的影響，零售商業地產也是舉步維艱。此外，政府對商業地產融資工具「商業抵押支持證券（Commercial Mortgage-Backed Securities，簡稱CMBS）」的保護也接近尾聲，不良資產可能會被陸續「丟」回市場，失去庇護的商業地產市場將面臨困難，存在「無限下跌」的風險。

除房市預測外，鄭德倫也將與現場觀眾分享舊屋翻新的技巧與注意事項。鄭德倫指出，在舊屋翻新或拍賣屋的投資中，除找到好的投資標的外，藉由裝潢、室內格局變動，以及加建或新建ADU來提升房屋價值是一門巨大的學問。例如，美國有不少面積大但室內格局較差的房屋，可以通過增加衛浴設施提升房屋的便利性，進而使房屋升值。