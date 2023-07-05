華德迪士尼故居 月租4萬掛牌 與「睡美人」小屋相似

華德迪士尼故居近日掛牌上架，以每月四萬美元的價格面向大眾出租。（取自Redfin）

美國傳奇人物華德迪士尼 (Walt Disney) 位於洛杉磯 的故居近日掛牌上架，以每月四萬美元的價格面向大眾出租。這座建築風格獨特的房屋由華德迪士尼親自設計和建造，他曾在這裡居住和工作近20年。

華德迪士尼曾在這裡居住和工作近20年。（取自Redfin）

這座童話故事風格（Storybook）的房屋，位於洛杉磯市東邊的洛斯費利茲（Los Feliz）社區。根據網上資料記載，當年華德迪士尼只花了五萬美元購買此地，在不到三個月的時間裡建造了這座約6400平方呎的住宅。從1932年到1950年，他與妻子和兩名女兒一直在此居住。在搬進新家不久後，華德迪士尼便以動畫短片「花與樹」拿到生平第一座奧斯卡獎 。

這座房屋擁有四間臥房和三間半浴室，建築外牆爬滿了綠色植物，白色灰泥、斜屋頂上的木瓦、彩色玻璃窗和方磚塊等元素，讓它與「睡美人」(Sleeping Beauty)中公主與神仙教母所住的那間小屋非常相似。

從1932年到1950年，華德迪士尼與妻子和兩名女兒一直在此居住。（取自Redfin）

豪宅大門外的空地可同時停十輛車，前門入口位於中央塔內。屋內構造頗為壯觀，設有兩層樓客廳和帶有拱形木樑的天花板、木板壁、磚砌壁爐和原始的鉛玻璃窗戶。向外觀望，可以欣賞到後院、游泳池和洛杉磯市中心的景色。房屋的一側是風格優雅的餐廳，以及通向室外的法式門，融入交織的樑木之間的藝術性彩繪天花板。廚房配有奢華的中島、高端不銹鋼電器、大理石櫃台、定制櫥櫃、步入式儲藏室和彩色玻璃窗戶——稱得上是現代便利和古老溫馨魅力的完美結合。在客廳對側是功能強大且保存完好的家庭影院，華德迪士尼曾在這裡觀看他作品的每日進展。

這座房屋擁有四間臥房和三間半浴室，建築外墻爬滿了綠色植物。（取自Redfin）

根據公開的房產交易記錄，該房屋現歸俄羅斯電影導演和製片人Timur Bekmambetov 所有，他在2011年時以370萬美元的價格買下了這座傳奇故居。不過，Bekmambetov之後並沒有在這裡常住,，只是偶爾與家人在這裡居住。

房屋所在的洛斯費利茲社區是洛杉磯一個富裕區域，距離市中心約五哩。根據地產網站Redfin的數據，該社區4月份的房價中位數為190萬美元，比去年同期上漲12.7%。