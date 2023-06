安大略68戶公寓竣工 瞄準年輕人

M on Mission是一個68個單位的公寓樓,公寓內提供多種房型選擇,可滿足不同住戶需求。

位於安大略西Mission大街的M on Mission新樓盤日前竣工,該地產定位是當地5星級公寓項目,共有68個單位,總面積6萬5000呎,內設有170個停車位,周邊交通便利設施齊全。

開發商Grady Liu表示,M on Mission是一個68個單位的公寓樓,公寓內提供多種房型選擇,可滿足不同住戶需求。其中包括28個Studio,27個一室一廳房型,12個二室一廳的房型及一個loft複式房型。面積從650呎到1200呎不等,每月租金也從2000元到2800元不等。

這樣的多樣性為年輕人提供理想的居住選擇。這個項目經過多年的精心規畫和推動,歷時16個月終於竣工。公寓內提供現代設施和設備,如娛樂空間、公共區域和健身 中心、電腦室等。這些設施將為居民創造機會社交,參與娛樂活動,並加強社區聯繫,培養共同的歸屬感和幸福感,並為安大略市的持續進步作出貢獻。

項目管理人Albert Xu表示,M on Mission公寓為住戶打造了一個迷人的居住環境,讓他們享受到優質的安大略生活體驗。每戶都擁有私人陽台,可以欣賞到美麗的景色。此外,公寓的地理位置也非常便利,它距離安大略機場只有幾分鐘的車程,方便住戶的出行。公寓周邊還有醫院、學校、購物中心和商場等便利設施,為住戶提供了無比舒適的生活環境。