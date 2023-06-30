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安大略68戶公寓竣工 瞄準年輕人

記者張宏／洛杉磯報導
M on Mission是一個68個單位的公寓樓，公寓內提供多種房型選擇，可滿足不同住戶需求。
M on Mission是一個68個單位的公寓樓，公寓內提供多種房型選擇，可滿足不同住戶需求。

位於安大略西Mission大街的M on Mission新樓盤日前竣工，該地產定位是當地5星級公寓項目，共有68個單位，總面積6萬5000呎，內設有170個停車位，周邊交通便利設施齊全。

開發商Grady Liu表示，M on Mission是一個68個單位的公寓樓，公寓內提供多種房型選擇，可滿足不同住戶需求。其中包括28個Studio，27個一室一廳房型，12個二室一廳的房型及一個loft複式房型。面積從650呎到1200呎不等，每月租金也從2000元到2800元不等。

這樣的多樣性為年輕人提供理想的居住選擇。這個項目經過多年的精心規畫和推動，歷時16個月終於竣工。公寓內提供現代設施和設備，如娛樂空間、公共區域和健身中心、電腦室等。這些設施將為居民創造機會社交，參與娛樂活動，並加強社區聯繫，培養共同的歸屬感和幸福感，並為安大略市的持續進步作出貢獻。

項目管理人Albert Xu表示，M on Mission公寓為住戶打造了一個迷人的居住環境，讓他們享受到優質的安大略生活體驗。每戶都擁有私人陽台，可以欣賞到美麗的景色。此外，公寓的地理位置也非常便利，它距離安大略機場只有幾分鐘的車程，方便住戶的出行。公寓周邊還有醫院、學校、購物中心和商場等便利設施，為住戶提供了無比舒適的生活環境。

聯邦眾議員趙美心的代表Enrique Robles、加州眾議員方樹強的代表、安大略市長代表及市府經理等一百多人與會竣工典禮，他們對該項目促進經濟增長、創造就業機會和社區發展潛力表示贊賞，充分展現安大略市對這個成功項目的支持和承諾。

M on Mission是一個68個單位的公寓樓，公寓內提供多種房型選擇。（主辦...
M on Mission是一個68個單位的公寓樓，公寓內提供多種房型選擇。（主辦方提供）
位於安大略西Mission大街的M on Mission新樓盤日前竣工。（主辦方...
位於安大略西Mission大街的M on Mission新樓盤日前竣工。（主辦方提供）
M on Mission公寓為住戶打造了一個迷人的居住環境，讓他們享受到優質的安...
M on Mission公寓為住戶打造了一個迷人的居住環境，讓他們享受到優質的安大略生活體驗。（主辦方提供）

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