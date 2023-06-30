熱情不減 南加華人區房市供不應求

洛杉磯縣華人聚集城市的買房熱情高，房產專家表示未來看好聖蓋博谷地區房屋市場。（記者趙健／攝影）

加州 地產經紀協會最近報告顯示，南加州房市回暖，各地區房屋價格較前月均有上漲，而洛杉磯縣華人聚集城市的買房熱情更是高漲。房產專家表示，未來看好聖蓋博谷地區房屋市場。

南加地區5月份房屋市場向好，獨立屋價格和銷售量與上月相比均為上漲。對於近期回暖的房屋市場，波克夏地產公司（Berkshire Hathaway）的資深豪宅部門主管李貞德（Janice Lee）表示，比如聖瑪利諾市200萬至300萬上下的入門級房屋，近期只要一上市就會收到很多買家意向，基本一周內就可以確定買家，平均加價15%左右，而且有很多現金買房offer和場外（off-market）交易。

對於近期需求面的大幅增長，李貞德分析認為：一方面從今年開始，來自中國的買家需求增多；另一方面，在去年利率 突然調高後許多人一時無法接受這麼高的利率，但到近期，買家已經逐步習慣接受高利率的環境，並對未來可以重新貸款 懷有預期。 「買房子像是一個婚約，中意的房子很難碰到；當下的房貸利率只是一個約會對象，之後還可以重新貸款『換對象』」。

李貞德還表示，疫情期間有不少人買到的房屋可能不是自己完全中意的，但目前的高利率環境導致了他們的購房能力下降，短時間內無法進行置換，這也是供給市場表現緊張的原因之一。

對於最近房市新行情，全美房地產經紀人協會（NAR）專任講師吳程遠（John Wu）稱：「房市好像還沒冷卻就開始回溫了。」

他指出，即便在當下高利率的環境影響下，很多人還是覺得可以先買房，等未來利率走低重新貸款。此外，近期的經濟數據表明美國的通膨並未得到緩解，人們對未來資金貶值的預期還是很高。 「對很多華人來說，他們的想法是與其讓自己的存款貶值，不如投資房產。」

不過，南加州地產經紀袁立功（Jimmy Yuan）表示，每棟房屋的狀況不同，一概而論並不合適。他現在正在代理的一棟羅蘭岡2000年左右建造的房子，雖然屋況良好，生活便利且社區安全；但由於沒有做太多的裝修升級，買家覺得房屋內部較為老舊，一些買家就開始「殺價」。如果賣家在出售前花錢重新裝修，提升房屋賣相，則會獲得較大的漲幅空間。