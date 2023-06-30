我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

熱情不減 南加華人區房市供不應求

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯縣華人聚集城市的買房熱情高，房產專家表示未來看好聖蓋博谷地區房屋市場。（記者趙健／攝影）
洛杉磯縣華人聚集城市的買房熱情高，房產專家表示未來看好聖蓋博谷地區房屋市場。（記者趙健／攝影）

加州地產經紀協會最近報告顯示，南加州房市回暖，各地區房屋價格較前月均有上漲，而洛杉磯縣華人聚集城市的買房熱情更是高漲。房產專家表示，未來看好聖蓋博谷地區房屋市場。

南加地區5月份房屋市場向好，獨立屋價格和銷售量與上月相比均為上漲。對於近期回暖的房屋市場，波克夏地產公司（Berkshire Hathaway）的資深豪宅部門主管李貞德（Janice Lee）表示，比如聖瑪利諾市200萬至300萬上下的入門級房屋，近期只要一上市就會收到很多買家意向，基本一周內就可以確定買家，平均加價15%左右，而且有很多現金買房offer和場外（off-market）交易。

對於近期需求面的大幅增長，李貞德分析認為：一方面從今年開始，來自中國的買家需求增多；另一方面，在去年利率突然調高後許多人一時無法接受這麼高的利率，但到近期，買家已經逐步習慣接受高利率的環境，並對未來可以重新貸款懷有預期。 「買房子像是一個婚約，中意的房子很難碰到；當下的房貸利率只是一個約會對象，之後還可以重新貸款『換對象』」。

李貞德還表示，疫情期間有不少人買到的房屋可能不是自己完全中意的，但目前的高利率環境導致了他們的購房能力下降，短時間內無法進行置換，這也是供給市場表現緊張的原因之一。

對於最近房市新行情，全美房地產經紀人協會（NAR）專任講師吳程遠（John Wu）稱：「房市好像還沒冷卻就開始回溫了。」

他指出，即便在當下高利率的環境影響下，很多人還是覺得可以先買房，等未來利率走低重新貸款。此外，近期的經濟數據表明美國的通膨並未得到緩解，人們對未來資金貶值的預期還是很高。 「對很多華人來說，他們的想法是與其讓自己的存款貶值，不如投資房產。」

不過，南加州地產經紀袁立功（Jimmy Yuan）表示，每棟房屋的狀況不同，一概而論並不合適。他現在正在代理的一棟羅蘭岡2000年左右建造的房子，雖然屋況良好，生活便利且社區安全；但由於沒有做太多的裝修升級，買家覺得房屋內部較為老舊，一些買家就開始「殺價」。如果賣家在出售前花錢重新裝修，提升房屋賣相，則會獲得較大的漲幅空間。

利率 加州 貸款

上一則

高院裁決有利亞裔名校錄取率

下一則

洛城新語／城市人口老化的深層意義

延伸閱讀

南加師大校友會載歌載舞 旗袍走秀吸睛

南加師大校友會載歌載舞 旗袍走秀吸睛
南加師大校友會慶父親節 載歌載舞引路人駐足

南加師大校友會慶父親節 載歌載舞引路人駐足
橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪

橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶

羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶
羅蘭岡以他命名 先驅者羅蘭之家成地標

羅蘭岡以他命名 先驅者羅蘭之家成地標

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
一名來自台灣的男遊客與妻子在洛杉磯環球影城遊玩期間發生爭執。圖為洛杉磯環球影城（取材自環球影城臉書）

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

2023-06-26 20:20

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟