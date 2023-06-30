模塊建築省成本縮工期 南加市場看好

河濱縣模塊建築商Silver Creek Industries被投資商收購。（公司官網）

河濱縣派里斯市（Perris）的一家模塊建築製造商Silver Creek Industries，因為破產 在6月6日被另一業者收購，現更名為Silver Creek Modular。買家是位於聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）的私人控股投資 公司Webb Investments。據資料顯示，雖然模塊建築並非全新施工概念，但市場需求正不斷增長，模塊建築公司也為投資商看好。

雙方交易條款至今沒有披露，但買家聲明，更名後的新公司仍保留前Silver Creek Industries的200多名員工、高級管理人員及派里斯市的全部製造設備。Webb Investments代表說，會提供資金、資源和專業知識，增強新公司在模塊建築市場的競爭能力。

因破產交易的Silver Creek Industrie成立於19年前，近年來專注於利用模塊建築在學校教學樓及宿舍建設領域。該公司日前在加州中央破產法院根據相關法規申請重組 。Webb家族企業執行長Kiana Webb在聲明中表示，非常高興有機會將Silver Creek 公司納入旗下，期待籍此共同致力於改善社區教育。此次收購業符合公司發展戰略，即投資於具有潛力幫助推動社區振興，以及具有包容性增長的成熟企業，同時提高生活質量和促進經濟發展。

據資料，二年前，Silver Creek Industries公司在橙縣聖塔安那市（Santa Ana ）利用模塊組合單元建起了一所小學Muir Fundamental Elementary的二層教室。該公司聲稱，模塊化建築是在倉庫工廠完成，然後將這些模塊組合送到建案地點安裝。與傳統建築方式比較，可以節省30%的成本，而且施工工期也大大縮短。比如一個傳統建築項目若在現場施工，可能需要一年工期，而使用模塊化建築後，施工時間可以縮短到四個月。

根據業界提供的資訊，關於模塊建築方法並非近年才出現，在建築施工領域已經存在多年並持續發展和改進。早期模塊建築可追溯至20世紀初，當時部分國家和地區在遠離城市地區使用模塊化結構來建造住宅和其他公用設施。

隨著施工技術和工藝進步，還有對快速高效建築方法的需求增加，模塊建築在近年來獲得更廣泛應用和關注。儘管模塊建築並非全新概念，但在當今建築行業中的重要性和應用正不斷增長。

資料顯示，模塊建築更具有前景，主要原因是效率和速度，大大節省施工時間和成本；質量保證，在工廠環境模塊建造，有更嚴格質量控制；可持續性，使用再生可持續材料，減少現場浪費和能源消耗；靈活與可擴展性，可根據需要擴展和重組；技術創新，模塊建築也不斷創新，比如製造技術進步，自動化設備使用，以及信息化模塊技術應用，進一步提高模塊建築的效率和品質。