4年漲3000萬 沙特王室豪宅7500萬出售

由沙特王室成員擁有的一處Bel Air豪宅現標價7500萬元重新出售。（圖片摘自MLS）

位於洛杉磯 市豪宅區貝艾爾（Bel Air）的一棟房子，在四年前以4500萬元價格售出，由沙特王室成員擁有。如今這處富麗堂皇的莊園，標價7500萬元重新出售，兩萬呎的室內面積，擁有據說洛杉磯最大泳池之一的無邊泳池，佔地1.15英畝。目前在市場上已待售11天，究竟誰是它的下一任主人，令人期待。

由沙特王室成員擁有的一處Bel Air豪宅現標價7500萬元重新出售。（圖片摘自MLS）

這棟豪華地產記錄顯示，是由沙特王室成員擁有。 但考慮到這個王室至少有1萬5000名家庭成員，且一些人的名字非常相似，因此很難準確確定豪宅的具體所有者是誰。公開文件顯示，擁有這所房子的有限責任公司與沙特王子殿下、本·阿卜杜勒殿下（HRH Prince Saud bin Abdulaziz Al Saud）有關聯。消息人士稱，這個神秘人可能是，也可能不是沙特阿拉伯已故法赫德國 王的直系後裔，法赫德國王是2005年去世的億萬富翁。

這座風格大膽的住宅，由鑽石級製造商Rafael Zakaria歷時五年建造，由Tag Front Architects的建築師設計師設計。 定制設施充斥著整個建築，包括在葡萄牙開採的石灰石地板、從托斯卡納空運過來的卡拉卡塔大理石及由義大利工匠定制設計的廚房。

豪宅室內充斥各種定制。（圖片摘自MLS） 室內有健康中心，配有室內水療中心和桑拿浴室，（圖片摘自MLS）

注重放鬆體驗的人會驚嘆於這裡的室內休閒設施，電影院有20個座位，還有健康中心，配有室內水療中心和桑拿浴室，最先進的健身房和全尺寸網球場 。室內共有九間臥室，一間享有城市風景和海景的豪華主臥、六間客房和兩間員工房，每個房間均配有套間浴室。

只需按一下按鈕，玻璃牆就會消失，模糊了室內外的界限。（圖片摘自MLS） 無邊游泳池。（圖片摘自MLS） 據說是洛杉磯最大的室外游泳池之一的泳池。（圖片摘自MLS）

只需按一下按鈕，玻璃牆就會消失，模糊了室內外的界限。 一大片綠草如茵的草坪延伸到那個令人難以置信250呎的游泳池，游泳池呈柔和的弧形，並提供連接到 Baja日光浴平台的內置躺椅。 從其山頂棲息處，可欣賞到聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的天際線、太平洋和卡塔琳娜島（Catalina Island）的美景。

豪宅在四年裡價格上漲3000萬元的部分原因，可能是其對房子進行長期裝修，儘管該建築和所做改動的具體細節仍然是一個謎。

地產記錄顯示這個神秘的沙特殿下，還擁有與這座豪宅相鄰的兩處較小房產，一處在2019年以720萬元購得，另一處在2020年以750萬元購得。 這兩棟房子目前都沒有在市場上出售，不過720萬元購買的那棟，最初由建築師Richard Neutra在五十年代設計的中世紀風格的現代建築，曾在2020年底掛牌出售幾個月，但最終沒有售出。