南加酒店式養老院 瞄準華人市場

養老院配備65個工作人員，包括全職和兼職的護士、配藥人員、維修等。（業者提供）

疫情雖然讓養老院 變成空屋，但疫情後開始有業者看準商機，並和主流養老院做出區隔，鎖定華人 或亞洲人市場，提供酒店式的服務，爭取生意。

座落在南加聖地牙哥洋邊市（Oceanside）的一家養老院幸福之星（Everest at Oceanside）提供酒店式服務，整個物業有144個單位，占地超過四英畝，為住在這個的長者提供酒店式服務，不僅包括一日三餐、整理房間和清掃服務，還有24小時專業看護。

該養老院位於爾灣及聖地牙哥之間，良好的環境有著亞洲養生村的概念。養老院內有44個單位專門提供給有失智及失憶症的長者，有專業照護人員提供24小時全天的服務，讓家人放心。其他可自理的長者可在養老院內自由活動，這裡的房間包括單間、一居室和兩居室三種選擇。

以單間租金 來說，每個月不到2900元，租客就能享用住房和每日三餐，每個星期有服務人員幫忙整理房間及提供洗衣和更換床單的服務，宛如住在酒店。另外，幸福之星也提供各種活動，比如有影視廳看電影，娛樂室玩撞球，活動間與大家一起健身，還有圖書室讓長者們閱讀和看報紙。養老院室內還有一間髮廊，讓長者們能美甲和剪髮，與朋友們一起閒話家常。養老院配備65個工作人員，包括全職和兼職的護士、配藥人員、維修等。

交通方面，幸福之星提供住戶10哩內免費接送的服務，如果長者想去逛街或去戶外走走，也會提供免費接送。這裡還提供給每一個住戶每人一個項鍊標牌，如果長者們有任何緊急狀況可隨時和照護人員聯繫。社區對寵物很友好，也鼓勵家人和朋友經常光顧，陪伴老年人度過快樂晚年時光。

業者Edward潘表示，2020年疫情導致很多養老院難以維持變成空屋，全加州養老院的出租率只有70%，很多養老院都在困難中掙扎。他們看準這個機會開始在全美投資養老院，目前在加州的核桃市、托斯汀、洋邊市和沙加緬度有四家養老院。他們的特色是改變華人對養老院的刻板印象，讓養老院酒店式管理。無論是洋邊市2900元起的租金，還是核桃市3295元起的租金在市場上都是有競爭力的，這個價格包含水電瓦斯和三餐，還有人洗衣服和24小時看護，這是錢買不到的服務。