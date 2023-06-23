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河濱新社區 鎖定55+退休族

記者啟鉻／洛杉磯報導
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）

南加內陸幻象莊市（Rancho Mirage）正在建設一個55+社區，名為幻象莊的德爾沃伯（Del Webb at Rancho Mirage）。河濱縣幻象莊是一個沙漠地區的度假勝地，這裡每年冬季都吸引很多退休人士來過冬，盡情享受迷人的加州陽光。

德爾沃伯是知名房地產開發商和建築公司，針對55歲以上及年長人士提供特定退休社區和活躍成人社區。該建案住宅全一層，面積1438至2726平方呎，價格從57萬多元至85萬多元不等。全封閉社區，國際標準建造，而地點鄰近當地購物、餐飲、娛樂集中區域。社區完善設施可以滿足居民需要。

社區靠近10號公路及當地主要公路，近處是科奇拉谷國家生態公園，周邊有購物中心及餐飲場所，比如好市多超市、列酒店、有機食品商店等，還有咖啡店、快餐店。外出旅行可在棕櫚泉機場登機，所在學區是棕櫚泉聯合學區，附近就有學校。

建商提供了九款房型，其中價格85萬8990元全一層獨立屋，為3居室2.5衛浴間，2車位車庫，面積2726平方呎。可以看一下住宅內部佈局。主要由起居區、餐廳會客廚房、車庫三大部分組成。車庫位於住宅前部左側部分，增加了一個高爾夫球車存放空間。

前部右側是相連兩間次臥，共享一套衛浴設施。中間是入門處的空間設計，在進入住宅門前，有一個頂部封閉的庭院空間。進入房間走廊右邊又是一個較小空間，可以用來作為家庭辦公間。會客廳設在整個房間中間，與餐廳廚房相通。再向後就是有蓋天井，住宅後左側是主臥室，有一套自用衛浴設施。洗衣烘乾間在主臥室與車庫中間位置。從設計特點看，提供空間很大，充分考慮到居民需要，也可按照主人想法靈活改造。

最低價位的全一層獨立屋59萬9990元，2居室2衛浴2車位車庫，面積1657平方呎。從設計平面佈局，有了更簡潔實用安排。住宅中間是入門門廊，一條室內走廊直通房間後面的廚房會客餐廳。走廊的左邊就是車庫，右邊是一個可以用於家庭辦公的空間，接著就是洗衣烘乾間。主臥和次臥都位於住宅左側，都有自用衛浴設施。可以注意到，起居區與廚房會客餐廳都在住宅後半部分，也方便主人用餐和會客。而入門處的空間除了用作家庭辦公，也可改裝成寵物房間。

由於建商是專門為55歲以上長者建設住宅社區，所以在住宅設計時，完全體現了55+居民特點。建商目標是提供一個安全、舒適和社交豐富的環境，讓居民能夠享受退休生活，並參與社區多種活動和休閒娛樂項目。

幻象莊在1973年8月3日建市，是科奇拉山谷九個城市之一。平時居民不到2萬人。當地人口隨著季節變化而增減，比如在冬季前來度假的外來訪客較多，可能人口要超過2萬人，被譽為總統的遊樂地，以及世界高爾夫之都。

幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）
幻象莊擬開發的55+社區住宅。（房源網newhomesource）

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