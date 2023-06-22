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阿湯哥經紀人花1190萬 買下男星蓋利基好萊塢豪宅

記者朱敏梓／洛杉磯報導
露天游泳池。（Carolwood Estates）
露天游泳池。（Carolwood Estates）

以「宅男行不行」（The Big Bang Theory）角色聞名的演員蓋利基（Johnny Galecki），去年以1190萬元價格，將位於好萊塢山（Hollywood Hills）的西班牙風格別墅售出，這棟豪宅的新主人是一對好萊塢重量級大咖夫婦。

鬱鬱蔥蔥的庭院。（Carolwood Estates）
鬱鬱蔥蔥的庭院。（Carolwood Estates）

豪宅廚房明亮。（Carolwood Estates）
豪宅廚房明亮。（Carolwood Estates）

這對夫婦Maha Dakhil Jackson和Matt Jackson，Maha是許多一線明星的經紀人，例如湯姆克魯斯（Tom Cruise）、艾娃杜威內(Ava DuVernay)、安海瑟薇（Anne Hathaway）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）等。同時他也是電影部門的共同主管和人才巨頭創意藝人經紀公司 (CAA) 的董事會成員，他的妻子Matt則是業內重量級的知名電影製作人。

客廳。（Carolwood Estates）
客廳。（Carolwood Estates）

主臥位在主樓層。（Carolwood Estates）
主臥位在主樓層。（Carolwood Estates）

這棟西班牙風格的莊園位於頗受名人青睞的Outpost Estates 社區中黃金地段，最初於 2015 年被蓋利基以 920萬元收購。在蓋利基之前由傑森史塔森（Jason Statham）持有，前前任業主喜劇天王班史提勒（Ben Stiller）曾聘請設計公司 Roman and Williams 對這個1920 年代的莊園進行全面修復和擴建。

這座佔地半英畝的房產有高高的圍牆和大門，有7400 平方呎的居住空間。在繁茂的熱帶植物後面，樓梯向下通往1920 年代西班牙風格的大院，那裡有復古的裝修、經過修復的赤土陶器瓷磚和一家地下酒窖和吧台。

豪宅的復古吧台。（Carolwood Estates）
豪宅的復古吧台。（Carolwood Estates）

在兩層主樓內，配備桌球室、最先進設備的主廚廚房、電影院和幾個華麗的壁爐。三間臥室位於二樓，主臥設有私人陽台、雙壁櫥和大理石浴室。 另一棟獨立的兩臥室客房位於兩車位車庫的正上方，可以俯瞰鬱鬱蔥蔥的草坪、綠樹成蔭的庭院、室外廚房以及露天游泳池和水療中心。

豪宅內設電影院。（Carolwood Estates）
豪宅內設電影院。（Carolwood Estates）

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