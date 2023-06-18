灣區市中心房價跌 分析師：買家機會來了

數據顯示，舊金山市中心公寓房價下跌。房地產專家認為，儘管市場對賣家來說，可能相對困難，但卻提供潛在買家一線希望。(Getty Images)

2022年4月，當整個灣區 房市價格飆漲，市中心一間典型公寓售價可能超過100萬元；但根據「舊金山房地產 經紀人協會」數據，今年4月，舊金山市中心房價中位數為94萬1500元，低於2014年以來的4月平均價格，換言之，是9年來最低的4月。

數據顯示，過去十年，舊金山市中心公寓總體價格軌跡，與市區其他地區不同，市中心公寓房價曾於2015年4月飆漲至高位，並於疫情期間下跌；其他地區的房市榮景，則是於2022年4月達到頂峰。

灣區房地產集團「Compass」首席市場分析師卡萊爾（Patrick Carlisle）指出，2023年4月舊金山市中心僅約有16%房屋以高於標價價格售出，其他地區此一比例為42%。儘管市場對賣家來說，可能相對困難，但卻提供潛在買家較好的價格空間。

舊金山市中心正面臨許多危機，包括露天毒品交易、街頭遊民、小型商業與大型企業紛紛倒閉。由於辦公室關閉，人口流量與住房需求減少，留下來的商業主對竊盜與公共安全的不滿情緒，也越來越高。

不過，儘管市中心公寓價格近幾年偏低，但相對於其他地區仍非常高。根據人口普查，舊金山家庭收入中位數約為12萬6000元，無法輕鬆負擔近100萬元的房屋，有超過60%舊金山民眾租房。最重要的是，貸款利率與通膨仍高，導致許多房屋售價，超過潛在買家的預算。

但是，房地產經紀人認為，對於那些有能力者並願意等待舊金山市中心問題好轉、期待市景復甦的人來說，目前可能是購房的好時機。Compass房地產經紀人邦可（Gabrielle Bunker）表示，這是長久以來，買房優勢第一次掌握在舊金山市中心買家手中，買家無需等待Zillow出現最優惠價格搶購，而是花時間釐清想要什麼，也可嘗試以低於掛牌價出價。

邦可指出，對於潛在買家來說，購房好策略是檢視房屋上市時間。若超過15天，代表買家不太可能面臨競價戰，因此可提出認為合適的出價，即使低於標價。如果出價在短時間內未被接受，可持續嘗試；還可查看公寓大樓內其他單位最近售價，如果過去銷售低於當前要價，就會給賣家帶來壓力，「積極嘗試，爭取想要的交易。」