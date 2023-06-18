洛杉磯市5月租金降溫 南加聖地牙哥市增幅最高

Redfin分析指出，租金下降的原因是多戶住房的供應增加。（記者趙健／攝影）

地產網站Apartment List的最新報告顯示，洛杉磯 市5月租金 水平與去年同期相比下降1.6%，成為全國租金增長最緩慢的主要城市之一。

該網站的統計數據使用新簽租合約及房屋在空置後再次出租時的租金水平作為依據。報告發現，與一年前相比，洛杉磯市的平均月租金在5月下降了1.6％；與4月相比，租金則下降了0.2％，尚稱持平。數據顯示，洛杉磯市的最新一居室租金中位數為1653美元，兩居室房屋的平均月租金為2183美元。該市整體公寓空置率為增長至6.1％。

報告分析指出，這是疫情以來洛杉磯房至租賃市場發生的一個巨大的轉變。當時房客對公寓的需求很高，但房屋供應嚴重不足。而現在因為通膨率的增高，降低了消費者信心，需求相對薄弱。不過，整個租賃市場的房租價格仍處於歷史高位。

大洛杉磯地區主要城市5月份平均月租金

根據Apartment List的數據，2022年5月至2023年5月期間，年度租金增長最快的美國城市是威斯康辛州的麥迪遜市（Madison），租金漲幅近11％。而在南加州，聖地牙哥市（San Deigo）是租金增長最高的城市，同比漲幅1.3％。

Apartment List的統計結果與另一個房源網站的數據吻合。地產網站Redfin的最新報告顯示，美國西部地區的租金5月同比下降了2.1％，至2409美元，是 Redfin 分析結果中唯一一個同比下降的地區。相比之下，美國東北部租金上漲5.4%至2495美元，中西部地區上漲 4.9%至1406美元，南部上漲0.8%至1663美元。

據Redfin分析，西部地區租金下降是因為建造了大量的多戶住宅，房屋供應顯著增加。經季節性調整後，4月已竣工的多戶住宅項目（擁有五戶以上）同比增長24.2%，一季度的租賃空置率也上升為6.4% ，為兩年來的最高水平。

Redfin同時指出，房東將會繼續感受到出租屋成本上升的壓力，包括保險 成本的上升、公用事業成本的上升，以及勞動成本的增加。此外，州和城市的法律要求進行更全面的地震和陽台改造，也推高了租賃房屋的開支。

家住洛杉磯市的華人劉先生表示，他在2022年初租下的一室戶房屋租金月2600元，而最近他偶然發現租賃網站上掛牌的同戶型房屋租金已降至2400元左右。劉先生說，雖然降幅不小，但在洛杉磯市居住的成本整體來看還是太高。除了租金高昂外，由於洛杉磯市犯罪率、遊民等問題，這裡的汽車保險也遠高於其他城市，他目前正在考慮搬往內陸地區。