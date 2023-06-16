內陸帝國房市變冷 4月銷售不旺

內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）

目前全美各地的房市熱度普遍不再，南加 內陸地區房屋銷售也開始轉趨疲軟。4月間，河濱縣、聖伯納汀諾縣住宅銷售量驟減。內陸華人地產專家認為，內陸房屋庫存量減少許多，導致銷售不旺，但市場需求依然很強，想在內陸購房者大有人在。也有專家認為，或許要較長恢復期，勿要太樂觀。

據媒體報導，購房者對南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣的住房市場仍保持謹慎態度，表現在4月間，內陸房屋銷售量急遽減少。根據CoreLogic機構提供最新數據，內陸帝國（Inland Empire）4月現有和新建房屋的銷售總計是4594個單位，比前一個月下降了12%，年度降低41%。

數據表明，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣在房市的表現，比1988年以來的平均4月銷售均量低了29%。意味著內陸在今年4月房市表現令人擔憂。不過，在內陸多年從事地產交易的專家周克蕙認為，主要還是內陸住房庫存減少，才導致銷售下降。購房者依然很多，而且當地一棟住宅上市銷售，出現多位購買者競購的情況。

報導指出，由於經濟前景仍存在諸多不確定性，以及高昂的房屋貸款利率 。在春季購房者仍然心存疑慮，購買力在一年間下降了14%。南加州六個縣區，住宅銷售量一年內下降了43%，降至1萬3940單位。中位數銷售價格下降了4.3%，至71萬7500元。

根據內陸兩縣房市在4月間的交易變動具體數據，河濱縣成交2806筆，比上個月下降11%，比上一年同期下降39%。聖伯納汀諾縣成交1788筆，比3月下降14%，比2022年同期減少45%。

從兩縣房屋在4月間銷售價格看，河濱縣中位價格是54萬9000元，比3月上漲了2.4%，比上一年同期下降了4%，較比2022年5月的59萬8500元的歷史最高價格低8%。聖伯納汀諾縣的中位價格是46萬1750元，月度下降了3.8%，年度比下降了7%。

周克蕙認為，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣的房屋庫存減少，影響了銷售量，所以銷售量下降是庫存不足造成的。並非購買者減少導致。目前在內陸地區，一棟住宅在市場出售，就會有多位購房者前來申請，形成競購。所以，一旦房屋庫存提升，內陸房市交易必然增加。