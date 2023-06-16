我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

內陸帝國房市變冷 4月銷售不旺

記者啟鉻／綜合報導
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）

目前全美各地的房市熱度普遍不再，南加內陸地區房屋銷售也開始轉趨疲軟。4月間，河濱縣、聖伯納汀諾縣住宅銷售量驟減。內陸華人地產專家認為，內陸房屋庫存量減少許多，導致銷售不旺，但市場需求依然很強，想在內陸購房者大有人在。也有專家認為，或許要較長恢復期，勿要太樂觀。

據媒體報導，購房者對南加內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣的住房市場仍保持謹慎態度，表現在4月間，內陸房屋銷售量急遽減少。根據CoreLogic機構提供最新數據，內陸帝國（Inland Empire）4月現有和新建房屋的銷售總計是4594個單位，比前一個月下降了12%，年度降低41%。

數據表明，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣在房市的表現，比1988年以來的平均4月銷售均量低了29%。意味著內陸在今年4月房市表現令人擔憂。不過，在內陸多年從事地產交易的專家周克蕙認為，主要還是內陸住房庫存減少，才導致銷售下降。購房者依然很多，而且當地一棟住宅上市銷售，出現多位購買者競購的情況。

報導指出，由於經濟前景仍存在諸多不確定性，以及高昂的房屋貸款利率。在春季購房者仍然心存疑慮，購買力在一年間下降了14%。南加州六個縣區，住宅銷售量一年內下降了43%，降至1萬3940單位。中位數銷售價格下降了4.3%，至71萬7500元。

根據內陸兩縣房市在4月間的交易變動具體數據，河濱縣成交2806筆，比上個月下降11%，比上一年同期下降39%。聖伯納汀諾縣成交1788筆，比3月下降14%，比2022年同期減少45%。

從兩縣房屋在4月間銷售價格看，河濱縣中位價格是54萬9000元，比3月上漲了2.4%，比上一年同期下降了4%，較比2022年5月的59萬8500元的歷史最高價格低8%。聖伯納汀諾縣的中位價格是46萬1750元，月度下降了3.8%，年度比下降了7%。

周克蕙認為，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣的房屋庫存減少，影響了銷售量，所以銷售量下降是庫存不足造成的。並非購買者減少導致。目前在內陸地區，一棟住宅在市場出售，就會有多位購房者前來申請，形成競購。所以，一旦房屋庫存提升，內陸房市交易必然增加。

地產投資專家謝宗煌表示，從目前房地產整體現狀來看，要想在短期內出現上升態勢還不能太樂觀。美國房地產市場每10年至15年是一個周期循環。內陸房市要出現恢復上升趨勢，估計還需至少二年至三年。因為現在經濟發展還有諸多不確定因素，房貸利率還很高。另外從國際環境看，中美兩國關係尚未恢復正常，都會影響房市發揮。

內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）
內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）

南加 房地產 利率

上一則

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

下一則

周末這樣玩╱赫氏古堡 報業大亨的夢想傳奇

延伸閱讀

南加內陸警方攔檢查獲車內炸彈 車主有案底

南加內陸警方攔檢查獲車內炸彈 車主有案底
南加內陸警方打擊市區情色交易 拘捕9人

南加內陸警方打擊市區情色交易 拘捕9人
校園帶槍 河濱縣近日數起

校園帶槍 河濱縣近日數起
河濱縣3中學生 接連帶槍進校區

河濱縣3中學生 接連帶槍進校區
加州內陸水壩壁畫重建 成打卡新景點

加州內陸水壩壁畫重建 成打卡新景點
加州房市呈現區域差異 南加較熱

加州房市呈現區域差異 南加較熱

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居