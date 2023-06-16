棕櫚泉出租物業 獲評最佳度假屋

棕櫚泉獲獎出租物業。（KTLA）

南加內陸棕櫚泉 （Palm Springs）一個大型豪華度假出租物業，近日被全美度假出租服務資訊平台選為2023年最佳年度出租度假屋之一。

據KTLA報導，這家全美度假出租服務平台名為Vrbo，總部位於德州 奧斯汀。棕櫚泉市的獲獎短租度假屋，是占地7000平方呎的「豪華綠洲物業」（Luxury oasis estate ），又稱豪華度假屋，有九間臥室，九個浴室。成為全美、墨西哥 獲得這項殊榮的11個度假屋之一。

位於內陸沙漠地帶的豪華綠洲物業，擁有高度18呎的天花板，帶瀑布浴缸的水療休息室，室外BBQ區和取暖火坑，以及無邊際溫泉浴缸和超大泳池，還有充足的戶外空間。

室內空間包括一個廚房、早餐桌、客製早餐座位，一個可容納16人就餐的餐桌，開放式客廳，一扇高度30呎的巨大滑門通往泳池，還有七間設計精美的附加臥室，每間臥室都有一台大屏幕電視，客廳的電視呎吋為75吋。這棟物業還做了升級改造，升級部分有太陽能板、電動車充電設施、回收式垃圾桶、以及環保型家電設備。

座落在棕櫚泉的這棟度假設施價格不便宜。根據Vrbo資訊，平均每晚房費是2838元。此外，還要一次性支付不退還的清潔費850元，如果房客希望泳池加熱，每天還需再支付150元。

Vrbo將打分在4.9分或更高分數的短租屋列入評選名單，而且每家物業必須擁有數量較多的豪華設備。每位房東還須具有Premier Host的地位，提供用戶卓越體驗。