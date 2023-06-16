約翰韋恩莊園 掛半年減價6%賣出
被譽為美國好萊塢有史以來最擅長出演西部片和戰爭片的偉大影星之一，約翰．韋恩（John Wayne ），在南加曾擁有的一處莊園，2023年初掛牌在市場出售，要價1200萬元。經過數月，最近以1125萬元售出，比當初要價少了6%。
莊園位於內陸河濱縣海梅特（ Hemet ），名為「孔雀牧場」（Rancho Pavoreal ），共計占地2000英畝。建於1950年代，三間臥室3000平方呎灰泥住宅，三間衛浴室，一棟年頭更久的穀倉和一個三車位車庫，還有三口井。穿行谷底的騎馬小徑，谷底點綴著露出地面岩石。牧場周邊起伏連綿丘陵，還可以欣賞周圍山景。土地上有圍欄和交叉圍欄，提供足夠空間養馬、放牛，體驗西部牛仔生活。
莊園物業功能屬多用途，用於野營、狩獵、騎馬、放牧、射擊、射箭、健行，還可以騎機車。當牧場在2018年以800萬元出售時，被屋主說成未來可以種植大麻還能賺大錢。
自1938年至1948年，一位稱為公爵的好萊塢傳奇人物曾擁有這個物業，然後出售。1970年代開始，韋恩開始擁有，他經常邀請友人到牧場作客，舉辦騎馬、射擊等活動。
孔雀牧場位於聖地牙哥和棕梠泉之間，距離著名的坦密庫拉酒鄉不到20分鐘車程。雖然在韋恩之後，還有一些人擁有這個物業，但因為韋恩的名氣，讓孔雀牧場始終具有韋恩深入人心的形象，他飾演的硬漢角色，陽剛勇猛狹義過人，永遠刻在人們心中。
韋恩出生於1907年，一生出演了近250部影片，以演出美國西部片和戰爭片中的硬漢而聞名。他是那個時代美國人的化身：誠實勇敢、突出個性、具有敢於冒險的英雄主義。1970年代，韋恩因在電影「True Grit 」出色表演，獲得奧斯卡獎。他於1979年過世，享年72歲。
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