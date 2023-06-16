約翰韋恩莊園 掛半年減價6%賣出

好萊塢著名硬漢影星韋恩。（資料圖）

被譽為美國好萊塢 有史以來最擅長出演西部片和戰爭片的偉大影星之一，約翰．韋恩（John Wayne ），在南加曾擁有的一處莊園，2023年初掛牌在市場出售，要價1200萬元。經過數月，最近以1125萬元售出，比當初要價少了6%。

莊園位於內陸河濱縣海梅特（ Hemet ），名為「孔雀牧場」（Rancho Pavoreal ），共計占地2000英畝。建於1950年代，三間臥室3000平方呎灰泥住宅，三間衛浴室，一棟年頭更久的穀倉和一個三車位車庫，還有三口井。穿行谷底的騎馬小徑，谷底點綴著露出地面岩石。牧場周邊起伏連綿丘陵，還可以欣賞周圍山景。土地上有圍欄和交叉圍欄，提供足夠空間養馬、放牛，體驗西部牛仔生活。

莊園物業功能屬多用途，用於野營、狩獵、騎馬、放牧、射擊、射箭、健行，還可以騎機車。當牧場在2018年以800萬元出售時，被屋主說成未來可以種植大麻 還能賺大錢。

自1938年至1948年，一位稱為公爵的好萊塢傳奇人物曾擁有這個物業，然後出售。1970年代開始，韋恩開始擁有，他經常邀請友人到牧場作客，舉辦騎馬、射擊等活動。

孔雀牧場位於聖地牙哥和棕梠泉之間，距離著名的坦密庫拉酒鄉不到20分鐘車程。雖然在韋恩之後，還有一些人擁有這個物業，但因為韋恩的名氣，讓孔雀牧場始終具有韋恩深入人心的形象，他飾演的硬漢角色，陽剛勇猛狹義過人，永遠刻在人們心中。

韋恩出生於1907年，一生出演了近250部影片，以演出美國西部片和戰爭片中的硬漢而聞名。他是那個時代美國人的化身：誠實勇敢、突出個性、具有敢於冒險的英雄主義。1970年代，韋恩因在電影「True Grit 」出色表演，獲得奧斯卡獎 。他於1979年過世，享年72歲。