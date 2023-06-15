班珍夫婦6100萬買比佛利豪宅 比最初掛牌降價過半

這座莊園擁有12間臥室和24間浴室。（TMZ.com/房產網站）

珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克（Ben Affleck）是好萊塢 當前極受矚目的明星夫妻之一，他們的一舉一動都成為大眾關注焦點。最近，這對明星夫妻終於成功購得尋覓已久的愛巢，花費高達6100萬元。

據TMZ報道，洛佩茲和艾佛列克在過去兩年一直在尋覓新房，經歷了至少五次「流產交易」。不過，他們近日買下的這棟位於比佛利山 （Beverly Hills）的豪宅，是很划算的交易。該處房產上市五年之久，最初的掛牌價高達1億3500萬元，之後幾度降價，最近一次的掛牌價還是7500萬元，而如今被這對好萊塢夫婦以不到6100萬元價格收入囊中。

主屋是一座改良式的帕拉第奧新古典主義（Neo-Palladian）風格的建築。（TMZ.com/房產網站）

這座豪宅莊園，位於一個非常隱蔽的封閉式社區。（TMZ.com/房產網站）

這座2000年左右開發建成的豪宅莊園佔地5.2英畝，主屋是一座改良式的帕拉第奧新古典主義（Neo-Palladian）風格的建築。據悉，2002年，米高梅電影公司前任首席執行官Alex Yemenidjian，以 1100萬元的價格購入此處。兩年後，Yemenidjian又以1400萬元價格將這座豪宅賣給Curtis Somoza，他是一名已被定罪的詐騙犯，目前正在服刑。2007年，該房產再次以1680萬元價格，賣給了一位依靠療養院生意發家的韓國女企業家。在接下來的十年裡，這處房產因抵押品贖回權的問題被擱置，期間經常出租給派對和短期租戶。2015年時，它曾被一位沙特王子短暫佔用，但這位王子因涉嫌在豪宅內性侵他人被捕。

2016年，高端住宅開發商Gala Asher以2200萬元購入這座豪宅，隨後投資數百萬元對這座稍顯過時的豪宅進行翻新改造。改造工程包括加建一個佔地5000平方呎的獨立體育場館，內設匹克球場、休息區、健身 房和拳擊台，同時還建造了一個兩居室的警衛室。

這座2000年左右開發建成的豪宅莊園佔地5.2 英畝。（TMZ.com/房產網站）

這座擁有12間臥室和24間浴室的豪宅莊園，位於一個非常隱蔽的封閉式社區內。進入社區後，還需要穿過一扇巨型車道大門才可以進入莊園。這裡的亮點設施包括：一個可停放十個車位的車庫，和可停放多達80輛汽車的額外路邊停車位、一個帶頂棚的娛樂館、一個設備齊全的戶外廚房和一個155呎的無邊泳池。

據報導，去年艾佛列克成功出售了他位於太平洋帕拉塞德斯（Pacific Palisades）社區，價值2800萬元的單身公寓，而洛佩茲最近也將她位於貝萊爾（Bel Air）社區的莊園掛牌出售，估價為4200萬美元。