班寧市新社區 房價不到50萬

林伍德社區。（房源資料）

南加 河濱縣班寧市（Banning）正在開發新建案林伍德社區（Linwood），房價很誘人，每棟住宅不到50萬元。如今在內陸帝國，像該社區面積在2000平方呎左右的單層獨立屋，如此價位算是比較低的，很適合55歲以上的年齡段購房者參考。班寧市1913年建市，有百餘年歷史，而且具有發展潛力，正煥發青春。

林伍德社區為全一層獨立屋，面積1979平方呎至2252平方呎，每棟價格43萬4000元至45萬9000元。目前已經建有三棟展示屋提供購屋者參觀。有興趣者可與Sales Agent預約，銷售中心地址：6082 Lanmark Way，Banning。

社區鄰近10號公路和60號公路交匯處，若前往河濱、聖地牙哥，以及向北至聖伯納汀諾，以及賭城拉斯維加斯都很方便，附近機場有棕櫚泉國際機場，也可以到安大略機場、聖伯納汀諾機場。若選擇洛杉磯國際機場 ，路程就比較遠。學區屬於標蒙聯合學區，附近就有小學中學和高中。如果要選擇普通購物沒有太大問題，只是華人若購買傳統食材可能不太方便。至於健身 環境，可以利用周邊健行道，社區中心公共泳池及健身中心，還有高爾夫球俱樂部。喜歡野餐的居民，社區有BBQ區可以選擇。

目前建商推出三款獨立屋房型。價格最高是45萬9000元，3居室2衛浴，三車位車庫，面積2252平方呎。從室內平面佈局看，住宅主要包括前後兩部分，中間是走廊。前部分車庫與儲藏間相通，儲藏間也可留作一個車位。入門處左側是兩間次臥室，共享衛浴。

右側靠近車庫是一個衛生間以及洗衣烘乾間，中部還有一個家庭辦公室空間。住宅後部分是廚房、餐廳客廳一體的開放空間，靠近廚房的還有主臥室，包括獨立衛浴及走入式衣帽間。從功能設計看，這款獨立屋對年長居民與子女共住，安排比較合理適用。

最低價位43萬4000元獨立屋，3居室2衛浴，二車位車庫，面積1979平方呎。室內佈局基本相同，只是設計師將主臥室與其中一間次臥相鄰，另一間次臥在入門處，有利於子女照顧長者父母。在入門處的次臥，也可以用作保母屋或寵物房間，室內空間得到充分利用。