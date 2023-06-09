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Fed加息與否 市場預測搖擺

記者趙健／洛杉磯市報導
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

6月5日當周房貸利率與上周持平，30年期固定抵押貸款利率維持在6.625%。近期經濟環境基本面疲軟，但決定利率走勢的關鍵經濟數據表現強勁，市場對下一次聯準會加息決策的判斷搖擺不定。

房貸專家指出，抵押貸款利率目前正在一個非常態的環境中移動。儘管有大量跡象表明經濟衰退即將來臨，但兩個最重要的經濟指標，通膨率和就業率，仍表現強勁。最新報告顯示，物價上漲並未放緩，每月的就業崗位數量也在增加。當下這種矛盾的經濟現況，導致作為抵押貸款利率「晴雨表」的債券市場，正被拉向兩個不同方向。

聯準會將於6月14日發布下一次的利率公告。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，投資者對聯準會在下一次決策會上維持利率不變的可能性預測，從一周前的35.8%跳增至74.7%；而兩周前，這一數字為 82.6%。它的異常不穩定反映了市場對聯準會下一步行動的不確定。

關於未來市場的預期，摩根史坦利日前發出警告，市場將很快抹去史坦普500指數（S&P 500）今年以來的所有漲幅，成份股今年獲利預計下降16%，跌至3900點。「那些認為最糟糕已經過去的共識，將被證明是錯誤的。」但好消息是，2024年股市將大幅反彈23%，而導致這一變化的主要原因是，屆時聯準會的政策將變得更加寬鬆。

利率 聯準會 貸款

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