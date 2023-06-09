辦公室需求低迷 洛城中心又一地標大樓被接管

安永廣場辦公大樓日前被收歸接管，原因是其業主Brookfield未能按時支付貸款。（Google地圖）

隨著遠程辦公的常態化，傳統辦公樓的需求近年來呈下跌趨勢，從而導致商業地產違約事件屢屢發生。日前，位於洛杉磯 市中心的標誌性辦公樓之一安永（EY）廣場辦公大樓被收歸接管，原因是其業主Brookfield未能按時支付貸款 。

據洛杉磯縣高等法院（L.A. County Superior Court）控訴文件顯示，摩根士丹利（Morgan Stanley）和富國銀行（Wells Fargo）要求法院將Brookfield所擁有的安永辦公大樓交由第三方接管人負責，原因是Brookfield未能按時支付該大樓2.75億美元的商業抵押擔保證券（Commercial Mortgage Backed Securities, 簡稱CMBS）組合貸款，包括2.2億美元的優先級貸款和5500萬美元的次級貸款。

Brookfield是洛杉磯市中心最大的辦公樓業主，旗下擁有洛杉磯市中心多個地標性建築物。此次收歸接管已是Brookfield今年第二次被送入接管的大樓。今年2 月，該公司拖欠了52層的 Gas Company Tower 和 由 César Pelli 設計的53層777 Tower相關的7.84 億美元貸款。

今年早些時候，Brookfield已向投資者發出了關於其償還債務能力的警告。該公司承認，EY大樓產生的現金不足以支付即將到期的債務、租賃成本和與EY廣場相關的資本支出。根據Brookfield發佈的洛杉磯市中心資產年度報告，截至 2022 年底，安永廣場辦公大樓的空置率從2021年底的21%上升至23%。

專家分析，遠程工作的升高了辦公樓的空置率，給Brookfield帶來了巨大的挑戰。與此同時，利率 的飆升更是雪上加霜，導致Brookfield面臨沉重的債務支付壓力。不僅是安永廣場辦公大樓，旗下許多其他房產的債務支付也非常困難。

財務文件顯示，安永廣場辦公大樓的貸款利率為倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）基準利率基礎上加2.86個分點。今年3月份，當LIBOR漲至4.55％左右時，貸款利率達到了歷史性高位6.02％。 Brookfield每月需負擔債務總額增加至140萬美元，這一數字明顯高於去年聯準會首次加息前每月約65.5萬美元的債務負擔。

這不是個別現象，隨著辦公樓需求的縮減，傳統的商業地產市場面臨空前危機。地產信息分析公司CoStar的數據顯示，波士頓、紐約、邁阿密、聖地牙哥、橙縣、洛杉磯、舊金山和西雅圖等地的A級（優質）辦公樓銷售，自2021年下半年以來一直呈持續下降趨勢。

在2022年第一季度時，銷售額為89億美元，而今年第一季度僅為20億美元。每平方呎的平均購買價格從去年第一季度的781美元降至今年的408美元。據Fitch分析，這表明投資者和貸方對更容易受到混合工作模式影響的核心沿海市場的A級辦公樓的興趣已明顯降低。