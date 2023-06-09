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加州房貸援助 亞太裔成功申請數量增

記者張宏／洛杉磯報導
加州房貸救助計畫亞太裔成功申請數量增加。（官網圖片）
加州房貸救助計畫亞太裔成功申請數量增加。（官網圖片）

加州房貸救助計畫，亞太裔成功申請數量增加。加州房貸計畫（California Mortgage Relief Program）5月詳細研究加州各地居民如何使用流動資金支付逾期未繳的房貸和財產稅，並特別關注亞裔社區的情況。各縣的數據顯示亞太裔申請該計畫並成功獲得援助的人數日趨增加。

自2021年12月啟動加州房貸救濟計畫以來，已向超過1萬5000名因疫情面臨困難的房主發放4億元的援助金，用於支付逾期的房貸或房產稅。每個符合資格的家庭最多可獲得高達8萬元的援助金。

雖然亞太裔僅占加州人口的15%，但其中擁有房屋的人數占62%，而租房僅占38%。數據顯示亞太裔申請該計畫並成功獲得援助的人數日趨增加。例如，亞太裔在洛杉磯縣所有申請成功案例中占近10%，平均獲得3萬元。在聖馬特奧縣，亞太裔占該縣所有申請成功的40%，平均獲得3萬3000元。舊金山縣亦顯示34%來自亞太裔，平均獲得近3萬5000元。

加州房主救濟公司董事會成員Jee Lee表示，許多亞太裔房主猶豫不決是否申請援助。加州房貸救濟計畫容易申請，拖欠房貸和房產税的房主應該主動尋求援助，瞭解可能的方案並與相關人員洽詢，該計畫提供多種語言引導完成整個申請流程。

房貸救濟計畫申請重點包括，援助金完全免費，無需償還，可用於支付房貸、房產稅、反向抵押貸款、二次抵押部分索賠和貸款延期等多個方面的需求。先前已獲得補助但仍符合條件且需要更多援助金的房主，可再次申請以獲得額外補助，最多可獲高達8萬元。

在2020年1月期間或之後提出二次抵押部分索賠或貸款延期的房主也符合申請資格。申請人必須在2023年3月1日之前至少逾期兩次房貸或至少一筆房產稅款項未付，且目前仍拖欠付款。擁有最多四個單位房產的房主現在也符合申請資格。符合條件的房主必須在2020年1月21日之後因疫情面臨財務困難。

完整的條件資格請參閱： https://camortgagerelief.org/whoiseligible/。

加州 貸款 疫情

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