富豪聚落馬里布 房價硬挺

Woolsey大火後，馬里布房源短缺，新建房屋無法滿足購房需求。（記者趙健／攝影）

在過去的幾年，洛杉磯 縣馬里布（Malibu）一直以其破紀錄的天價房屋聞名，著名歌星Jay-Z和Beyonce也在近日以高達2億美元的價格豪擲了一座馬里布莊園。然而，這裡的房價似乎不會止步於此。

根據Redfin的房產交易數據，今年4月馬里布市的房屋平均成交價格較去年同期上漲13%，高達369萬；而房屋成交量僅為17筆，較去年同期下降22.7%。目前，馬里布市場上僅有160套房屋待售，比起2007年低迷時期170套還要少，但此次短少不是因為市場低迷，而是供應量不足，房屋庫存非常緊張。

有分析稱，導致馬里布房屋庫存緊張的一個重要原因，是2018年的一場大火，這場火災是由Woolsey峽谷附近的一處電力設施故障引發，野火燃燒了數十萬英畝的土地，摧毀超過1600棟建築物，約500套房屋住宅被毀，其中包括許多豪華住宅和名人的居所。

然而，根據馬里布市政府的統計資料，截至目前已批准的建築和安全許可僅占被摧毀房屋數量的一半，共258個。其中，又只有128套房屋完成重建，129套住宅仍在建設中。

市政官員表示，如果重建房的大小與之前房屋相同，可享受一定程度的許可證豁免；但對於擴建房屋，屋主需要經歷複雜的審批流程。同時，疫情 期間供應鏈 的壅塞，也導致馬里布的房屋建設進程變得緩慢。

馬里布地產經紀表示，目前馬里布房屋市場供應非常短缺，新建房屋的數量根本無法滿足購房需求。同時，大火後的重建工程將在某種程度上改變城市的面貌，被火災摧毀的較小房屋，將為價值更高的大房屋騰出空間，一個全新的社區正在被建造，房屋價格將會不斷上升。