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河濱縣門尼菲市 新社區興建中

記者啟鉻／河濱報導
社區住宅景觀。（取自房源網）
社區住宅景觀。（取自房源網）

南加內陸河濱縣門尼菲市（Menifee）正開發新社區「勇敢者的傳奇」（Legacy at Braverde ），目前有展示屋提供有興趣購屋者參觀，周邊也有多個社區正在興建中。門尼菲市自然環境多樣有特色，因而受到電影產業青睞，多部影片在這裡拍攝。

據建商提供資訊，新社區「勇敢者的傳奇」是整個Braverde大社區規畫一部分，有多款住宅，多樣戶型平面設計，提供購屋者多樣結構和設計選項。居民在社區可以享受便捷步道、休閒運動場，以及教育品質優良的校區。附近就有215號公路及79號公路，方便去購物、餐飲和娛樂場所。

社區住宅景觀。（取自房源網）
社區住宅景觀。（取自房源網）

還有快速到達15號公路、74號公路前往河濱市中心、安大略機場或洛杉磯機場，以及前往聖地牙哥或賭城拉斯維加斯，建商希望將社區打造成居民的夢想家園。

社區提供五款獨立屋，面積2780平方呎至3510平方呎，價位從61萬990元到66萬7990元。地址：32101 Bullard Street, Menifee, CA 92584。感興趣者可以通過電話888-828-8917預約參觀展示屋。但需要提醒華人購屋者，當地購物環境目前還沒有華人食材超市。

住宅內部景觀。（取自房源網）
住宅內部景觀。（取自房源網）

社區價位在66萬7990元的二層獨立屋，面積3510平方呎，4居室，3.5衛浴間，三車位車庫。從內部結構觀察，一樓提供購物者更多設計選擇，比如普通設計是在前部分有三車位車庫，以及餐廳，中間是入門走廊，後部分是客廳、廚房及一間家庭辦公室。

前後部分中間是一樓衛生間、儲物及洗衣烘乾間，通向二樓的樓梯也設計在中間部分。但建商也可根據購屋者需要，在一樓增建一間臥室代替家庭辦公室空間。此外，廚房會客廳部分，也可以進一步擴展空間。

二樓是家庭成員休息地方，除了主臥擁有獨立衛浴及衣帽間，有一間次臥擁有自己洗浴及掛衣間，其它兩間次臥分享衛浴間。二樓有一個Loft比較寬大，提供家庭成員彼此互動空間。二樓還有三種空間設計提供選擇，比如增加主臥功能等。

住宅內部景觀。（取自房源網）
住宅內部景觀。（取自房源網）

價格最低的是61萬990元，3居室，2.5衛浴，2車位車庫，面積2780平方呎。從平面設計結構看，一樓增建了一個儲物空間，並與車庫相通，雖然是二車位車庫，實際卻能停三輛車。入門處在住宅左側，廚房連客廳餐廳形成一個開放空間。上二樓後，也有一個空間提供家庭互動，一個主臥及兩個次臥，各有獨立衛浴及衣櫃，同時也提供購屋者多項平面設計選擇。

據提供資料，該社區所在學區是門尼菲學區（Menifee USD）和派里斯高中學區（Perris HSD)，周邊有Bell Mountain 中學、Harvest Hill STEAM Academy等，購物中心是Menifee Countryside Marketplace，還有一個高爾夫球場。

社區住宅景觀。（取自房源網）
社區住宅景觀。（取自房源網）
住宅內部景觀。（取自房源網）
住宅內部景觀。（取自房源網）

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