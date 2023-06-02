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加州房市呈現區域差異 南加較熱

記者啟鉻／洛杉磯報導

加州地產經紀協會（C.D.R.）最新發布4月加州房市報告，數據顯示全加州範圍，整體房市銷售趨於平淡。但由於地區差異，部分華人地產專家認為，南加一些地區的房市仍顯熱絡，尤其華人聚集地區，與加州總體情況形成反差。

據大洛杉磯地區地產經紀蕭闌表示， 華人較多城市住宅銷售還是較搶手，比如蒙特利公園市（Monterey Park）、阿罕布拉市（Alhambra）等。不久前蒙市出售一棟獨立屋，消息一出就有百餘人來看房，其中有意申請購買的有十餘人，獨立屋要價87.5萬元，最終競價以超過91萬元售出。這種情況在其他一些華人較多社區也曾出現過。

內陸帝國地產專家周克蕙說，內陸地區雖然也受到加州大環境影響，但較比南加其他地區，內陸房市銷售還是好一些。現在加州公寓租金較高，一些房客認為還不如到內陸購買價格相對較低的住宅更划算，因為是自住，所以現在雖然申請房貸利率較高，但也還是會出手購買。

此外，內陸現在各方面環境都不比洛杉磯、橙縣遜色，社區功能也完善。雖然住房庫存不足，但購買者大有人在。根據內陸地產專業組織4月房市報告，部分城市比如河濱（Riverside)、科洛那（Corona）、坦密庫拉（Temecula）、米妮菲（Menifee)、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、茉莉塔（Murrieta）、安大略（Ontario）等都是表現比較不錯地區。

美國立功地產學院創辦人袁立功分析說，雖然房屋庫存不足，但在南加華人社區，由於華人「安居樂業」傳統，不願意總是當房客，為房東養房子，所以對購買住宅需求還是有很多。華人靠平時節省攢錢，有的從家鄉帶來資金，在南加置業。最近，雖然房貸利率高居不下，但還是有華人來諮詢購屋事宜，這些人多數都是第一次購房者。

他表示，2023年暑期前後，華人聚集地區的住宅價格，或學區房價格都不會有太多變化。而購房者恐怕不會有殺價空間。而加價競購房屋者，絕大多數是自住，而非投資客。預計2023年9月前，南加部分地區房市會出現一個銷售小高潮。

華人 加州 南加

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