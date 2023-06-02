房貸利率續攀 市場憂再加息

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

5月29日當周房貸利率 繼續攀升，各年期固定抵押貸款利率與上周相比，上漲約0.125個百分點。雖然美國債務危機僵局出現轉機，但最新公布的一系列經濟數據，再次提升了市場對聯準會 （Fed）下一次加息可能性的預期。

商務部最新報告指出，美國4月個人消費支出（PCE）物價指數，在剔除食品和能源成本的情況下上漲0.4%，高於預期水平。 PCE是聯準會最關注的指標，4月份居高不下的通膨率，增加了利率長時間維持在較高水平的可能性。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，預計聯準會將在下一次決策會上保持利率不變的投資者，從上周的82.6%降至35.8%。

此外，從最新市場公佈的數據來看，美國首季度實際國內生產總值（GDP）年化增長率向上修正、美國4月份耐久財訂單意外上升、美國4月份新屋銷量意外增加、5月份採購經理人指數均好於預期，這些經濟數據透露的信號對那些期待利率下行的人來說，並不是太好的消息。

不過，總統拜登和國會共和黨領袖麥卡錫，已就調高聯邦政府31.4兆美元債限達成初步協議，持續數個月的僵局出現轉機。然而，專家指出，債限協議過關後帶來的可能只是短暫的寬慰，因為財政部 料將迅速發行公債來填補資金短缺。據美國銀行分析，若財政部大規模發債，對經濟的影響相當於聯準會升息一碼。