棕櫚泉圓形屋 與鮑伯霍勃故居為鄰 850萬出售

「圓形屋」是兩層平頂建築。寬大落地窗可以讓陽光充滿每個房間。(California Listing)

地點佳可以讓住宅賣出好價錢，若與多位大明星的故居為鄰，也可以為住宅加分。南加河濱縣棕櫚泉 市（Palm Springs）有一棟的豪宅比鄰好萊塢 前喜劇明星鮑伯霍勃（Bob Hope）等名人故居，最近掛牌上市，售價近850萬元。這棟「圓形屋」（Round House）雖然不如海景屋、湖景房，但可以俯瞰棕櫚泉的整個沙漠和山谷，也是相當的充滿意境。

主臥套房有私人陽台。（California Listing）

喜劇明星霍勃曾擁有的豪宅是由美國著名建築師洛特納（John Lautner）設計為蘑菇型，而同一封閉社區要出售的「圓形屋」位於鄰近下坡處，是兩層平頂建築。室內有五個臥室，九間浴室，自動玻璃滑動門，面積近8000平方呎。整個建築佔地約1.5畝。寬大落地窗可以讓陽光充滿每個房間，從屋內就可欣賞山下山谷、沙漠全景。

圓形屋景觀。（California Listing）

這裡屬於名人高端社區，共有24棟莊園式豪宅，著名物業包括擁有圓頂式的Elrod House，曾在上世紀70年代上映的詹姆士龐德電影 「鑽石永恆」（Diamonds Are Forever ）場景出現過。還有船型屋（Boat House ）以及霍勃曾經的住宅。經過多年，這個高端社區還是不少名人擁有物業的地方，比如好萊塢動作片明星麥奎因（Steve McQueen ）、女明星麥古奧（Ali MacGraw ）、電影明星霍爾登（William Holden ）、女星鮑爾斯（Stefanie Powers）、 男星詹臣（David Janssen） 以及暢銷書作家索默斯（Suzanne Somers）等。

圓形屋採開放式設計。（California Listing）

地產交易資料顯示，「圓型屋」最後一次在2005年11月以185萬元價格出售，屋主於2012年自己設計並重新裝修，從地基設計開始，讓住宅主人可以俯瞰到內陸壯麗美景。施工者在山腰上打孔，安裝鋼骨架支撐，擴大居住空間，改造室外泳池，形成無邊際版本。由此讓「圓型屋」成為獨特建築，也可稱為終極景觀屋。或許不要讓話說得太絕對，屋主還謙虛地表示，能夠超過「圓型屋」的景觀屋，也就是明星霍勃的房子。

兩層「圓型屋」採用開放式概念設計，沉底式客廳與隱藏餐飲區的廚房、餐廳、吧台和台球區相鄰，還有一個可容納十人的家庭影院，以及辦公室和提供泳池使用的獨立浴間。內有曲線式樓梯和電梯，到達主臥套房，配有壁爐、有兩個沉浸式浴缸的浴室、一個蒸氣淋浴房，一個按摩間、步入式衣櫃和一個私人陽台。兩個室外廚房，一條景觀瀑布流在庭院內，兩個取暖火坑，還有一個可容納四個車位的車庫。

記錄顯示，「圓型屋」自2013年以來一直在市場上掛牌出售，最高要價時為1055.5萬元，最低為790萬元，2023年3月開始，「圓型屋」以849.9萬元在市場出售。