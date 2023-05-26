利率高+庫存少 全年交易量估近28萬

2023年4月加州房市仍不熱絡。（記者啟鉻／攝影）

據加州 地產經紀協會（C.A.R.）最新發布的4月房市報告顯示，由於較高房貸利率以及房屋庫存不足，加州4月房市銷售仍不熱絡。預計2023年加州獨立屋銷量27萬9900單位。

報告顯示加州房市主要數據包括：在季節性調整下，4月的銷售速度較比3月下降4.7%，比較2022年4月下降36.1%；4月加州住宅中間房價 是81萬5340元，比3月上漲3%，與2022年4月比較，下降7.8%；自2023年初至4月，加州範圍4月房屋銷量下降37.4%。

加州地產經紀協會預計2023年房屋銷售27萬9900單位，中間房價是77萬6600元。

4月加州房市報告指出，由於住房抵押貸款 利率上升，待售屋庫存不足，導致加州房市銷售仍趨平淡。不過價格未如量縮下跌，反而加州房屋中間價格超過80萬元，是六個月以來最高。

據C.A.R.從加州範圍內90多個區域房地產經紀組織，以及房地產多重上市服務（MLS）蒐集資訊表明，4月間，全州現有獨立屋（single-family detached home ）實際過戶銷售數，且經季節性調整後年化率，為26萬7880單位。加州年化銷售數據通常影響房屋銷售的季節性因素。

C.A.R.現任主席布蘭奇妮（Jennifer Branchini）表示，儘管加州4月房屋銷量下降，但市場競爭依舊激烈，因為房屋銷售時間從1月的33天減少到4月的20天，超過標價出售的房屋比例從年初的五分之一，增加到逾四分之二比例。這種競爭態勢，支撐著4月加州房屋銷售的中間價格，而且加州房屋中間價首次超過80萬元，達到六個月以來最高水平。

數據表明，加州4月房屋中位數從2022年10月以來，首次超過80萬元，從3月的79萬1490元上漲3%至81萬5340元。儘管2023年初以來房屋價格有所上漲，但4月的中位房價已經是連續第六個月下降，比2022年4月修正後的88萬4680元下降7.8%。究其原因，房屋中位價格較比上一年大幅下降，一部分原因歸結為2022年初房市價格強勁升高，當時很多購房者趁美聯儲大幅加息前，搶著進入房市競購。

C.A.R.高級副總裁兼首席經濟學家勒溫（Jordan Levine）表示，因鎖定效應（lock-in effect ）維持收緊住房供應，以及潛在賣家不願出售房屋，房市仍然疲弱。導致全州新出現的掛牌銷售量自2022年5月以來，同比下降30%。隨著住房抵押貸款率在2023年2月和3月初超過7%，借貸成本激增，這也是導致房市疲弱的主因之一。