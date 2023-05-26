加州親民房價 南加六城入榜

加州有六個城市的房價較便宜。（記者王若然／製表）

加州房價 連年升高，這裡有全美最貴的房屋帶之一。不過對於首次買房的新手，也有一些城市的房價相對較低值得考慮。近日，房地產數據統計網站「Home Bay」12日發布一項數據，統計了加州較平價的六個城市以及最貴的七個城市。

房價較「親民」的六個城市分別為：洛杉磯 縣聖塔克拉利塔（Santa Clarita），平均房價為75萬3130元；洛杉磯縣阿拉古山（Agoura Hills），平均房價為110萬元；聖伯納汀諾縣巴士度（Barstow），平均房價25萬3617元；雷克縣（Lake County）清湖市（Clearlake），平均房價22萬1967元；北加州克利森市（Crescent City），平均房價為34萬6556元；南加內陸河濱縣的河濱市（Riverside），平均房價為58萬4915元。

而加州最貴的七個郵編地區分別是：

1，亞瑟頓（Atherton）(94027)，房屋中間價為736萬。

2，比佛利山（Beverly Hills ）(90210) : 房屋中間價為511萬。

3，洛斯阿圖山麓（Los Altos Hills）(94022):房屋中間價為426萬。

4，聖塔莫尼卡（Santa Monica） (90402) : 房屋中間價為417萬。

5，蒙特斯托（Montecito） (93108) :房屋中間價為394萬。

6，聖塔菲牧場(Rancho Santa Fe)（92067）：房屋中間價為390萬。

7，新港灘（Newport Beach）（92657），房屋中間售價為386萬元。

有地產專家表示，雖然加州較平價地區的房價在這幾年有所上漲，但仍低於大城市如洛杉磯、舊金山的平均房價。例如舊金山平均房價為120萬，洛杉磯平均房價為90萬。