實現45萬套新增住房 洛市審批要加速

洛杉磯一處可負擔住房項目（取自Pixabay）

洛杉磯商業委員會（Los Angeles Business Council）發布的最新報告顯示，需要進行重大改革以增加洛杉磯市的住房生產，以實現到2029年生產超過45萬套住房的目標。

這份由洛杉磯加大 （UCLA ）和北嶺州大（California State University Northridge）撰寫的報告，研究了「漫長而復雜的住房開發過程如何導致該市未能跟上住房需求」。 根據加州 區域住房需求評估（RHNA），該市從2021年到2029年必須增加大約45萬6643個單元住房，這是2010年到2019年生產的8萬3865個單元的五倍。

該研究稱，除非住房生產顯著加速，否則RHNA的目標肯定不會實現，這也就意味著，洛杉磯市平均每年需要完成 5萬7000個單元才能實現目標。然而在過去十年中，每年還不到9000個。

該研究還分析了2010年至2022年11月洛杉磯獲准的每一個多戶住宅項目，發現加快新建住房的速度和減少公文旅行將增加數千個單元。平均而言，住房項目需要3.9年才能獲得批准和建造，其中僅審批過程就耗時1.5年。該報告還發現，酌情審查增加了「大量的不確定性」，並對延長開發時間產生了影響。 例如，規畫委員會的審查使批准過程增加了六個月，場地規畫審查增加了三個月以上，環境影響報告增加了16個月。

對此市議員拉曼（Nithya Raman）表示，「這項研究證實了我們從住房供應商那裡聽到的消息，在洛杉磯建造住房的不確定性和缺乏一套明確的規則阻礙了我們增加住房存量的能力，我們需要進行重大改革，以實現住房和負擔能力目標，並真正解決城市的住房危機。」

該研究的合著者在一份聲明中表示，「 這項研究為正在進行的政策改革提供了獨特的經驗基礎，重點是提高透明度、效率和確定性，這將縮短審批時間，並從實質上解決嚴重缺乏經濟適用房和市場價住房的問題。」

研究人員發現，擴大經濟適用房的政策，例如市長貝斯（Karen Bass）的第1號行政令，以加快經濟適用房的開放，將場地規畫審查門檻從50個單位提高到200個單位，簡化審批程序等一系列改革，將顯著促進住房生產。

洛市議會商業委員會主席Paul Krekorian指出，市議會正在朝著這個方向前進，並引用了規畫委員會最近的一項行動，例如批准了他修改經濟適用房項目場地規畫審查的提案，以及批准大量經濟適用房組成部分的多重用途和混合收入項目。