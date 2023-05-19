4月零售數據低於預期但高於3月 有利抵押貸款利率

小額貸款買房利率。（佳信貸款提供）

16日公布的4月份零售銷售數據低於預期，但高於3月份。這通常對抵押貸款利率 有利。

在上次加息後，美聯儲主席Jerome Powell立即暗示，他希望未來暫停加息，這有助於降低抵押貸款利率。然而，最近的通脹和就業數據令人懷疑。 幾位美聯儲發言人暗示，可能仍需要一個利率不太友好的環境。

Powell對最近每天都提到債務上限的問題深表歉意，但他表示，債務上限確實可以從根本上改變抵押貸款利率的前景。令他感到有些驚訝的是，市場尚未對這種迫在眉睫的威脅做出反應。

《華爾街 日報》付費專區16日報導，即使死亡日期臨近，許多分析人士表示，共和黨人和民主黨人仍會找到共同的理由來避免潛在的金融災難。 大多數投資者都希望國債持有人無論如何最終都能得到回報。 儘管如此，一些涉足市場的日常投資者現在又回到了場外。與此同時，CNN Business16日表示，隨著債務僵局的拖延，華爾街的「恐懼指標」正在上升。

大多數經濟學家預測，如果政客們不能迅速解決這個問題，美國和全球經濟將面臨災難性後果。 這些後果可能包括抵押貸款利率急劇上升。