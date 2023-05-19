2個月3銀行倒閉 購屋者恐慌？華人專家：別擔心

銀行倒閉影響房市買賣方公證託管帳戶資金，專家提醒，勿恐慌。（取自Inland Empire Escrow 官網）

2023年上半年，兩個月裡美國三家區域銀行接連倒閉，其中包括美國第二大銀行。雖然政府及時出手，並未出現太多波動，但人們必然增加對美國經濟前景憂慮。對於因利率調整導致降溫的房市來說，也存在風險，買賣雙方更關心在第三方公證公司（Escrow）託管帳戶，是否因此存在風險？華人銀行界專家認為，不要恐慌，相信美國的銀行監管體系。

據媒體報導，近期部分地區銀行連續倒閉，媒體也大幅報導，但卻很少涉及對房地產交易帶來的風險。同時銀行倒閉對金融股也帶來股價波動。是否因此對房產交易雙方帶來風險？若從第三方公證公司託管帳戶來說，在物價相對較高的加州，託管帳戶內通常都會存有大筆金額，遠超過聯邦保險 公司承諾的25萬元保險上限。所以一旦銀行發生倒閉問題，勢必對買賣雙方帶來風險，雖然這只是一個假設。

報導稱，如果第三方託管公司銀行恰好就是買家的個人儲蓄銀行，那麼一旦銀行倒閉，所獲得的聯邦存款保險公司保護就遠遠不足，因為每位客戶在一家銀行的保險上限是25萬元。而Escow託管帳戶通常會存入顯著超過個人限額的資金，如果銀行倒閉，這部分資金恐將不會獲得保險。

據處理相關業務糾紛的律師弗爾頓（Jessica Felton )表示，對於房屋貸款 申請者（因全現金交易還是少數）來說，需要將其首付款存入第三方託管帳戶，然後銀行才會發放貸款。從這方面來看，貸款金額也不菲。對於購買價格100萬元住宅的買家，假設貸款60萬元，那麼就需要支付30多萬元的首付款。對於賣家，有100萬元存在第三方託管帳戶中，而保險只有25萬元。作為當事者能不感到一旦銀行倒閉帶來的風險壓力嗎？

資深地產經紀蕭闌認為，這種風險很少人去關注。地產投資 專家袁立功表示，主要看銀行管理體系是否牢固健全，若存在風險，要相信提供擔保的聯邦存款保險公司（FDIC）及政府應會有應付危機的辦法。

華資銀行業務經理林昆蓉認為，其實大可不用擔心。美國對銀行監管體系非常完善，且管理嚴格。接連倒閉的三家區域銀行，都是主體投資銀行，客戶多是創投公司。美國有超千家銀行，倒閉的只是很少數，也有其各自原因。美國的銀行體系基本上是世界上最牢固的。所以，勿要恐慌，不要對於銀行業的一些風吹草動，就有各種想法。