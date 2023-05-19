科洛那市物流中心 3.25億元售出

科洛那一處物流中心以超過3億元交易。（地產業者提供）

南加 內陸帝國（ Inland Empire）科洛那市（Corona）一個大型物流中心近日出售，來自亞洲新加坡 的投資 者以3億2500萬元收購，而出售的物流中心剛剛完工。近期內陸也傳出其它多宗地產交易案，金額也有數百萬元。顯示當地商業地產交易仍很活躍，投資者對內陸市場前景看好，持續投資不手軟。

科洛那湖邊物流中心（Corona Lakeside Logistics Center ）由多棟倉儲式建築組成，分布在市區Temescal Canyon Lake湖畔，交易價為近3億2500萬元。買家是GLP Capital Partners，總部位於新加坡的投資公司，該公司最近在派里斯市（Perris）以9000萬元收購一處物業。

據中介公司代表表示，物流中心面積73萬平方呎，在目前內陸所交易的物流中心中，也是最大規模。認為這次交易是了不起的成就，為買賣雙方交易成功感到興奮。

據介紹，這座集合物流中心位於Sherborn街和Magnolia路交匯處，由多棟相互不連接的建築組成，面積自7萬586平方呎到20萬5235平方呎不等。2021年初開始動工，最近工程才全部完成，尚未對外出租。

標蒙市Dutch Bros Coffees店所在物業以190萬元交易。（地產業者提供）

內陸近期其它較小規模地產交易案，還有位於標蒙市（Beaumont ）一家Dutch Bros Coffees店所在物業以190萬元交易，地址：1675 E. 8th St. ，占地920平方呎，設有得來速（drive-throuth）車道。該物業開發商也是擁有者是Evergreen Development 公司，買家並未透露詳細資訊。

同在標蒙市的一家Paint store所在物業，日前也以324萬元出售，該物業有4000平方呎。賣方是Wood Investments Cos. ，稱為Sherwin-Williams的物業位於市區東二街1495號（1495 East 2nd St.），鄰近商業區San Gorgonio Village。賣方代表說，三年前購買該物業，而出售是戰略計畫一部分，從這裡看到商家需求，進而在對面開發了另一個大型商業廣場。

河濱縣法國谷一家麥當勞連鎖漢堡店所在物業，以330萬元交易。（地產業者提供）

此外從河濱縣南部法國谷（French Valley）傳來消息，當地一家麥當勞連鎖漢堡店所在物業，以330萬元交易。該物業占地4400平方呎。這家快餐連鎖店位於一個商業廣場內，在2023年初才開業。這也標誌著另一家帶有得來速道的物業被投資者收購，中介代表拒絕透露買賣雙方背景資訊。

河濱市近期也有工業地產開發消息，占地30萬7394平方呎的工業物業地產項目，正在施工中，全部占地16畝。據稱該物業是河濱物流中心（Riverside Logistics Center ）的一個附屬設施，預計2024年秋季完工。據開發公司代表麥克肯澤表示，內陸地區工業倉儲物流中心空置率很低，對於規模物流設施需求仍很強勁。