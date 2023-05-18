入手不到1年 饒舌歌手Drake 8800萬售比佛利豪宅

Drake的房屋全景。（Marc Angeles）

在高價買下比佛利山 莊（Beverly Hills）富麗堂皇的莊園後不到一年，饒舌歌手Drake就打算出售該處豪宅，掛牌價8800萬元。

這座佔地19.75英畝、近2萬5000平方呎的豪宅，從 1990年代後期開始動工，歷時數年建成，由 KAA Design Group 的知名建築師為 GUESS 聯合創始人 Armand Marciano 設計。 這座托斯卡納風格的房子最初配備了歐式地中海主題裝修，但英國流行歌星威廉 姆斯 (Robbie Williams) 於2015年以3300萬元的價格買下了這座房子，並翻新現代風。去年春天，Williams以高達7500萬元的價格將這所住宅賣給了Drake。

Drake莊園佔地19.75英畝。（Marc Angeles）

這座房子隱蔽在班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）上方的山丘上，距離著名的比佛利山莊酒店僅數分鐘路程，享有洛杉磯的城市天際線景觀和無敵山景。進入房子前需要通過一個大門和一條很長的車道。 數十棵成熟的橄欖樹和古老的橡樹矗立在車道兩旁，十分壯觀，進入住宅正門，漂浮的編織吊燈和宏偉的噴泉，彷彿來到了五星級酒店。

Drake豪宅入口處噴泉。（Marc Angeles）

宏偉而大氣的現代風。（Marc Angeles）

近 2萬5000呎的居住空間擁有所有可以想像到的一流設施，包括10間臥室、22間浴室、帶兩個超大壁爐的客廳、酒窖、健身 房、電梯、廚房以及帶私人觀景陽台和沙龍式浴室的主臥、私人放映室、一個可停放 11 個車位的車庫，以及一個可停放數十個車位的大型汽車場等。進入內部，高高的天花板和旋轉樓梯彰顯宏偉而大氣的裝飾風格，室內多處採用了訂製大理石飾面，十分高級。

房屋多處採用訂製大理石飾面。（Marc Angeles）

戶外網球場。（Marc Angeles）

該莊園還擁有這片區域最大的草坪之一，還有一個戶外網球場、一個室外廚房和一個「隱藏」的果園。