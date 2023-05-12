加州人何時賣房最有利？專家：夏季好時機

專家認為，加州房屋出售價格，通常會在夏季達到頂峰。（記者邵敏／攝影）

對於希望在當前經濟環境下出售房屋的人來說，加州 不斷變化的房地產 市場可能很難駕馭。專家認為，最佳出售房屋的時間取決賣家的偏好，如果希望高價上市，可以繼續等待到夏季；如果希望有更多的買家關注，那現在就是合適的時機。

Realtor.com 的經濟數據分析師Hannah Jones指出，通常來說，加州出售房屋的最佳時間是 1 月和 3 月左右，尤其對於洛杉磯、舊金山或聖地牙哥的房屋。對於全國其他地區來說，賣房的最佳時間通常是在春季，特別是4月中旬。

雖然加州出售房屋的理想時機已經過去，但並不意味著人們不能將房屋投放市場。 Jones指出，人們可能出於多種原因推遲出售房屋，她認為，完美把握市場時機幾乎不可能，因為每個季節對賣家來說都有好處和壞處，而且無法控制的外部因素會產生很大的影響。

來自台灣的洛杉磯LCS房地產投資公司經理林友仁（Johans Lin）表示，一些賣家不願現在將房屋投向市場，因為一旦出售現有住房，意味著將以當前的高抵押貸款利率購買下一套新房。在這樣的局面下，洛縣房產市場的待售房屋並不多，很多賣家都在繼續觀望等待。

但Jones表示，房主選擇何時將房屋投放市場，最佳出售房屋的時間取決賣家的偏好。她指出，潛在賣家應評估當地住房市場，並決定條件是否有利成功出售。例如，如果賣家主要關心以高價上市，那麼夏季可能是出售的好時機，因為價格在夏季達到頂峰，但也意味著會有更多的競爭；如果目標是擴大買家的需求，那麼早一些將房子投入銷售市場，意味著會有更多的掛牌瀏覽量，房市將向賣家傾斜。

無論賣家何時進入市場，出售房屋都是壓力極大的過程。 Jones建議賣家在進入市場時應設定切合實際的期望，以吸引潛在買家。由於房價 和抵押貸款利率居高不下，許多購房者因價格過高退出房地產市場。賣家應知道，對於符合條件的買家來說，競爭者減少，現在的房地產市場比一年前更友好。

根據Jones提供的數據，加州最大的十個都會區，3月份價格比去年同期上漲2.2%，房源比去年增加約30%，房屋在市場上的停留時間增加69%。但與 2019 年3月相比，今年3月加州都會區平均房價高出35.4%，這意味著許多買家已被價格淘汰，無法參與，直到價格和抵押貸款利率下降。

對於正在尋找房屋的加州人，Go Banking Rates 3月份的一項研究發現，以下加州城市的平均房價最低，肯恩縣（Kern County）的Oildale，平均房價24萬8001元；杜拉瑞縣（Tulare）的 Porterville，平均房價27萬8057元；肯恩縣的Delano，平均房價27萬8057元；杜拉瑞縣（Tulare County)的杜拉瑞，平均房價31萬699元；帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277元。