待售屋緊缺 河濱市減近4成 華人買家加價「搶房」現象普遍

地產經紀表示，南加州華人聚集城市房源尤其緊張，買家加價「搶房」現象普遍。（取材自Pixabay）

地產網站Redfin最新的數據顯示，全美新掛牌待售房屋同比下降22.9%，這是自2020年5月以來的第二大跌幅。地產經紀表示，南加州華人 聚集城市房源尤其緊張，買家加價「搶房」現象普遍。

在Redfin統計的所有大都市中，新掛牌待售房屋數量同比均有所下降。其中，聖地牙哥市（-41.7%）、西雅圖市（-41.6%）、奧克蘭市（-39.2%）、沙加緬度市（-38.8%）和河濱市（-38.7%）的跌幅最大。

數據顯示，新掛牌待售房屋數量與去年同期相比下降22.9%，為2020年5月以來的第二大跌幅。活躍掛牌量（所有掛牌出售的房屋數量）與去年同期相比增長5.9%，是去年夏季以來的最小增幅。此外，房屋成交價高於要價的房屋比例增長31.3%，是自去年9月以來的最高點。而已成交的房屋銷售時間縮短為33天，是自去年10月以來的最短銷售時長。

Redfin分析師指出，儘管目前抵押貸款利率 仍處高位，但受房源短缺影響，買家之間的競爭十分激烈，房屋正在迅速被搶購。在4月份售出的房屋銷售中，48%的房屋在兩周內簽訂了合同，比上月增加兩個百分點。

近期，南加華人聚集城市的房源非常緊缺，不少華人感歎「一房難求」，屢屢加價失敗。南加州地產經紀表示，許多原本租房的華人現在希望趁著目前的利率稍微緩和的時機快速進場購房，但由於房源非常有限，特別是一些交通便利和教育優質的地區，買家加價購房的情況非常普遍。

佳信貸款顧問Kelly Chao表示，近期買家「搶房」的情況增多。對於想要盡快鎖定心儀房屋的買家，可通過更為靈活的過橋貸款（短期周轉貸款）提高自己的競爭優勢，購房後再進行房貸重新融資（Refinance）。近期過橋貸款利率約為9%，僅比需要核查收入的房貸利率高出2-3個百分點。