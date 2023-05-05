阿特蘭多新建案 價格有競爭力

住宅景觀。（取自房源網）

南加 州內陸阿特蘭多市（City of Adelanto ）擬開發住宅新建案Seneca Pointe社區。據市府資訊，建商DR Horton將建設一層或二層獨立屋。目前該社區住宅並未公布價位，一些華人 地產經紀認為，阿特蘭多市位置及周邊環境，提供的價格會令購房者滿意度很高。

據了解，聖伯納汀諾縣阿特蘭多市自2023年初開發Seneca Pointe社區，獨立屋面積1576平方呎至2311平方呎不等，最多有五間臥室和三個衛浴間。住宅安裝智能家居網路，所有設備都可便捷利用智能手機，或住宅入口處的觸控面板加以控制。

自2018年以來，開發商DR Horton已經在市區建設了154棟住宅，下一階段建造107棟新屋。雖然一些建築因利率上升暫停開發，但建商對市府的計畫頗有信心，繼續推動住房建案。2023年初開始，新Seneca Pointe社區繼續擴展，為市區添加新的道路及公共設施。

目前該市現有住宅售價在30萬至50萬元，而住宅中位價不到40萬元，所以對購房者還是頗有誘惑力。其中一棟二層獨立屋，5居室、3衛浴，面積3069平方呎，售價49萬8000元。據Zillow資訊，未來一年該是住宅增值約0.5%。

根據建商DR Horton資訊，Seneca Pointe社區提供居民滿意的生活環境。住宅有開放式廚房、客廳、餐廳一體，提供高端不銹鋼品牌家電，包括：烤箱、瓦斯爐灶、洗碗機和微波爐／抽油煙機。智能設備在開啟各項功能將發揮很大作用，居民可以充分享受智能家居的安心和愉悅。對於很多華人居民來說，這裡尚處於更加內陸地區，靠近勝利谷市，因此需要考慮的是路程較遠，以及購物是否方便等問題。

從目前阿特蘭多市發展前景，是一個有相當潛力的內陸城市。該市在整個南加，是合法大麻 種植面積較多的城市，在市區能看到很多大麻農場，也有不少華人獲得合法種植資格後，開辦大麻農場，賺取高額利潤。而該市收入隨著大麻種植，也愈來愈好。所有市府已經計畫建設多個項目，包括住宅、酒店，以及其它服務設施等。