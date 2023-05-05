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火葬將成主流 南加業者加蓋陵墓

洛杉磯訊
墓園景觀。（記者啟鉻／攝影）
墓園景觀。（記者啟鉻／攝影）

為滿足加州民眾對火葬而非傳統墓葬持續增長的需求，全美最大的墓園公司「尊嚴紀念」（Dignity Memorial）正在投資1050萬美元，在南加三個地區墓地增加安放位置及空間。據統計，加州至2030年絕大多數民眾生前傾向於選擇過世後火葬。

該公司正在投資800萬元，在洛杉磯縣格蘭杜拉市的Oakdale Mortuary＆Memorial Park建造一座三層室內/室外陵墓，陵墓將增加3500個墓穴和火葬空間，以及一個儀式區域供殯葬服務使用。

該公司表示，在聖伯納汀諾縣科爾登市的Montecito Memorial Park，投入150萬元用於建設一個「低語松樹」（Whispering Pines）火葬花園，為墓園增加500個空間，還有水景和步道。在河濱縣河濱市225畝的Pierce Brothers Crestlawn Memorial Park和Mortuary墓園，最近投資100多萬元用於拓展建設，墓園第三階段擴建包括增加500個空間，提供火葬安放和傳統安葬使用。

據美國國家健康統計中心（National Center for Health ）預計，加州至2030年大約有77％的居民，將選擇火葬而不是傳統墓葬。

墓園景觀。（記者啟鉻／攝影）
墓園景觀。（記者啟鉻／攝影）

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