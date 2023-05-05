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內陸兩地區 3月租金跌逾5%

記者趙健／洛杉磯市報導
全美3月房租報告顯示，河濱及聖伯納汀諾地區租金跌幅最大。（取材自Pixabay）
全美3月房租報告顯示，河濱及聖伯納汀諾地區租金跌幅最大。（取材自Pixabay）

根據房地產網站Realtor最新發布的租賃報告，2023年3月全美租金同比上漲2.5%。不過，西海岸城市的租金仍在持續下降，其中舊金山和洛杉磯地區出現近兩年來的首次同比下降，而河濱及聖伯納汀諾內陸兩地區的租金跌幅更高達5.3%，成為全美租金跌幅最大的區域。

2023年3月，美國50個大都市中有14個城市的房租，較2022年同期下降。美國租賃市場自去年1月份以16.4%的高速增長後，已連續第八個月呈個位數增長。全美50個大都市地區0至2居室房屋的租金中位數為1732美元，較去年同期上漲僅2.5%，相較去年峰值下跌32美元。不過，3月份租金中位數仍比2019年（疫情前）同期高出354美元，漲幅25.7%。

在全美所有地區中，租金降幅最大的是美國西海岸和南部的陽光地帶城市。南加河濱及聖伯納汀諾地區租金同比下跌5.3%，位居跌幅榜首； 洛杉磯和舊金山地區依然出現近兩年來的首次下降，降幅均為0.8%。

報告還指出，美國西部地區的房屋租金同比增長率為0.2%（全國平均為2.5%），而該地區同類型待售住房的價格同比增長了4.6%，租金表現不及當地房價增長，未來可能將面臨更多挑戰。

從全國範圍來看，租金增長最快的十大城市，分別為印第安納波利斯（10.3%）、紐約市（10.2%）、俄亥俄州辛辛那提市（9.6%）、奧克拉荷馬城（9.2%）、匹茲堡（8.3%）、威斯康辛州密爾沃基（7.8%）、聖路易斯（7.4%）、路易維爾/傑佛遜市（7.4%）、芝加哥（6.8%）和底特律（6.6%）。而租金降幅最大的地區則集中在西部城市和陽光帶地區：河濱市（-5.3%）、鳳凰城（-4.7%）、拉斯維加斯（-4.3%）、坦帕市（-2.7%）和奧斯汀市（-2.5%）。

此外，所有房型中，小戶型的租金增長幅度明顯高於大戶型。3月份，兩居室的租金增長僅為2.0%，為疫情爆發以來最慢的增長速度。而一居室和單間公寓的租金增長率分別為3.5%和4.7%。

租金 疫情 舊金山

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