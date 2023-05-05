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加州獨立屋銷量 連6個月低於30萬

記者趙健／洛杉磯市報導
最新房地產數據顯示南加房市回暖，大部分地區房價環比上漲。(取材自Pixabay)
最新房地產數據顯示南加房市回暖，大部分地區房價環比上漲。(取材自Pixabay)

加州地產經紀協會」（California Association of Realtors）18日發布的數據顯示，3月份南加州地區房市銷售量與上月基本持平，房價中位數較上月環比上漲7.6%，這是加州房價七個月以來首次出現增長。

值得注意的是，截至3月底，加州獨立屋銷售量已連續第六個月低於30萬套。年初至今，獨立屋銷售量下降37.8%。 3月銷售速度相較於上個月下降1%，與去年同期相比下降了34.2%。

與2月份相比，南加州地區除洛杉磯縣外，其餘地區房價均有所上漲。橙縣房價中位數環比上漲達7.9%；范杜拉縣和聖地牙哥縣的獨立屋房價中位數分別上漲了5.5%和4.6%；河濱縣和聖伯納汀諾縣地區的房價也小有增長。不過，南加州各縣的銷售量仍在大幅下跌。

從全州範圍來看，3月份的房價中位數在七個月內首次出現增長，加州獨立屋價格較2月份上漲7.6%，為79萬1490元。 3月份全州獨立屋銷售量為28萬1015套，與上個月基本持平，但較2022年同比下降了34.2%。

截至3月底，加州獨立屋銷售量已連續第六個月低於30萬套。年初至今，獨立屋銷售量下降37.8%。 3月銷售速度相較於上個月下降1%，與去年同期相比下降了34.2%。

在「加州地產經紀協會」追蹤的51個縣中，幾乎所有縣的3月銷售量均較去年同期下降，其中35個縣的下降幅度超過了30%，有五個縣的下降幅度甚至超過了50%。報告分析，過去幾週加州出現的極端天氣狀況對房地產市場產生了負面影響，導致其中一些縣的銷售量急劇下降。不過，庫存週期從2月的3.2個月下降至3月的2.2個月，這是自2022年5月以來的最低水平。

在各地區層面，加州所有主要地區的房價中位數都較一年前有所下跌。其中，舊金山灣區的房價跌幅最大，中位數價格比2022年3月下降了12.8%。從銷售量來看，除中央谷地 （-27.7%）外，所有地區的年銷售量繼續下降30%以上，其中遠北地區降幅最大，同比下降38.9%。舊金山灣區緊隨其後，銷售額同比下降35.5%，而南加州 （-33.8%）和中央海岸（-31.2%）的銷售量均較去年3月大幅下降。

根據「加州地產經紀協會」的分析，儘管3月份的房屋銷售繼續下降，但隨著房屋銷售速度加快，銷售與掛牌價格的比率不斷提高。與此同時，待售房屋數量不斷增加，房地產市場的競爭仍在持續加劇。這些跡象都表明市場需求強勁，這有助於提振購房季的行情。

分析還指出，雖然閱讀房屋銷售繼續徘徊在30萬套以下，但市場似乎在過去幾周很好地經受住了更激進的加息節奏和銀行倒閉的考驗。不過，由於去年房價上漲幅度超過正常的季節性水平，隨著春季購房旺季的到來，市場價格與去年相比可能會出現更大的跌幅。

3月房屋銷售數據。(記者趙健/製表)
3月房屋銷售數據。(記者趙健/製表)

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