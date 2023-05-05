加州獨立屋銷量 連6個月低於30萬

最新房地產數據顯示南加房市回暖，大部分地區房價環比上漲。(取材自Pixabay)

「加州 地產經紀協會」（California Association of Realtors）18日發布的數據顯示，3月份南加 州地區房市銷售量與上月基本持平，房價 中位數較上月環比上漲7.6%，這是加州房價七個月以來首次出現增長。

值得注意的是，截至3月底，加州獨立屋銷售量已連續第六個月低於30萬套。年初至今，獨立屋銷售量下降37.8%。 3月銷售速度相較於上個月下降1%，與去年同期相比下降了34.2%。

與2月份相比，南加州地區除洛杉磯縣外，其餘地區房價均有所上漲。橙縣房價中位數環比上漲達7.9%；范杜拉縣和聖地牙哥縣的獨立屋房價中位數分別上漲了5.5%和4.6%；河濱縣和聖伯納汀諾縣地區的房價也小有增長。不過，南加州各縣的銷售量仍在大幅下跌。

從全州範圍來看，3月份的房價中位數在七個月內首次出現增長，加州獨立屋價格較2月份上漲7.6%，為79萬1490元。 3月份全州獨立屋銷售量為28萬1015套，與上個月基本持平，但較2022年同比下降了34.2%。

截至3月底，加州獨立屋銷售量已連續第六個月低於30萬套。年初至今，獨立屋銷售量下降37.8%。 3月銷售速度相較於上個月下降1%，與去年同期相比下降了34.2%。

在「加州地產經紀協會」追蹤的51個縣中，幾乎所有縣的3月銷售量均較去年同期下降，其中35個縣的下降幅度超過了30%，有五個縣的下降幅度甚至超過了50%。報告分析，過去幾週加州出現的極端天氣狀況對房地產市場產生了負面影響，導致其中一些縣的銷售量急劇下降。不過，庫存週期從2月的3.2個月下降至3月的2.2個月，這是自2022年5月以來的最低水平。

在各地區層面，加州所有主要地區的房價中位數都較一年前有所下跌。其中，舊金山灣區的房價跌幅最大，中位數價格比2022年3月下降了12.8%。從銷售量來看，除中央谷地 （-27.7%）外，所有地區的年銷售量繼續下降30%以上，其中遠北地區降幅最大，同比下降38.9%。舊金山灣區緊隨其後，銷售額同比下降35.5%，而南加州 （-33.8%）和中央海岸（-31.2%）的銷售量均較去年3月大幅下降。

根據「加州地產經紀協會」的分析，儘管3月份的房屋銷售繼續下降，但隨著房屋銷售速度加快，銷售與掛牌價格的比率不斷提高。與此同時，待售房屋數量不斷增加，房地產市場的競爭仍在持續加劇。這些跡象都表明市場需求強勁，這有助於提振購房季的行情。