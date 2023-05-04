中東富豪出手 2620萬買下比佛利頂級豪宅

豪宅本身很像一個巨大的多層蛋糕，整棟房屋從外面看上去是耀眼的白色。（Anthony Barcelo）

一棟比佛利山（Beverly Hills）頂級豪宅的買家身分近日被揭曉，這位豪擲2620萬美元的買家Hassan Taher，是沙烏地阿拉伯最富有的家族成員之一，同時也是好萊塢電影製片人。被他買下的這棟豪宅此前已上市兩年多，其最終的成交價比初始掛牌價減少31%。

從豪宅內可觀賞到從班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）到卡特琳娜島(Catalina Island)的景色。（Anthony Barcelo）

據房產記錄顯示，房屋的賣方是北加州 一家抵押貸款批發公司。 2014 年，該公司僅花了420萬美元買下這塊位於山坡上的土地，隨後花了數年時間規劃和建造了一座現代風格的豪宅。這座房子2019年完工後以3800萬美元的價格掛牌上市。

該莊園位於一座高山的上方，從屋內可以俯瞰城市的繁華景象和太平洋的壯美景色。莊園位置非常隱秘，深藏在一條漫長而蜿蜒的車道盡頭。豪宅的居住空間約1萬2500平方呎，共有五間臥室、六間設施齊全的浴室和三間化妝間。莊園內還有專門的停車區和供管家或保鏢使用的住房。

豪宅的居住空間約1萬2500平方呎。（Anthony Barcelo）

從外觀來看，豪宅本身很像一個巨大的多層蛋糕，整棟房屋從外面看上去是耀眼的白色。主層是公共起居區，外加一個廚房和一個舖有黑色瓷磚地板，及玻璃牆的四車位「車庫陳列室」。主層向下是休閒空間，設有健身房、遊戲室、電影院 ，和可儲存600瓶酒的陳列牆。豪宅頂層則專供房屋主人使用，設有主臥套房和另外三間帶浴室的臥室。

這座房子於2019年完工後以3800萬美元的價格掛牌上市。（Anthony Barcelo）

其他亮點設計包括帶桑拿浴室和蒸汽浴室的保健中心、80呎的無邊泳池，以及可觀賞從班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）到卡特琳娜島(Catalina Island)景色的露台。最令人瞠目結舌的是，門廳裡放有一具1億5000萬年前的異特龍（Allosaurus）骨架，它來自一位私人收藏家，買家可以「以合適的報價」買下，不過目前還未確定Taher是否要買下這副驚人的化石骨架。

36 歲的Taher長期居住在倫敦和紐約，但公眾對他知之甚少。 Taher家族是沙特阿拉伯最富有的王朝之一，家族的族長Abdulhadi H. Taher曾任沙特阿拉伯石油 和礦產部總幹事，被「洛杉磯時報」描述為「沙特阿拉伯最有權勢的人物之一」。

記錄表明，這座莊園並不是Taher購買的第一處豪宅。早在 2014 年，一家與Taher有關聯的公司就斥資1300萬美元購入佛州棕櫚灘(Palm Beach)的一處海濱豪宅，這棟房子去年以高達3100萬美元的價格成交，增值138%。