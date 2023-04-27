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華納兄弟前CEO 2500萬售南加牧場 含8匹馬馬廄

記者朱敏梓／洛杉磯報導
牧場入口。（Anthony Barcelo)
牧場入口。（Anthony Barcelo)

娛樂屆大亨、華納兄弟（Warner Bros.）娛樂公司前董事長兼CEO鮑勃戴利（Bob Daly）和他的藝術家妻子Carole Bayer Sager，以2499萬5000元的價格掛牌，出售他們位於卡拉巴薩斯(Calabasas)的牧場。

該物業被稱為 Oaktree Ranch，佔地約19英畝，包括一個7500平方呎的三居室住宅、一個門衛房和一個帶有馬廄經理辦公室的八匹馬馬廄。

牧場外觀。（Anthony Barcelo)
牧場外觀。（Anthony Barcelo)

可容八匹馬的馬廄。（Anthony Barcelo)
可容八匹馬的馬廄。（Anthony Barcelo)

記錄顯示，自1999年6月以來，Daly 和 Sager 一直擁有這片牧場，該牧場由兩塊獨立的地塊組成，他們是在幾天內購買的。同年7月，這對夫婦支付了600萬元購買了在馬里布山上一個17.4英畝的牧場。這對夫婦還以 82萬5000 元的價格購買了鄰近的1.43英畝土地，即牧場入口處的位置。

木頭和玻璃住宅擁有拱形天花板、天窗和兩個樓梯。（Anthony Barcelo)
木頭和玻璃住宅擁有拱形天花板、天窗和兩個樓梯。（Anthony Barcelo)

主臥。（Anthony Barcelo)
主臥。（Anthony Barcelo)

Daly 和 Sager 委託建築師 Mark Rios 設計主住宅，這是一個質樸的現代牧場，於2003年完工。在木頭和玻璃住宅內，有高高的大教堂拱形天花板、天窗和兩個樓梯。 一堵書櫃牆沿著通往主套房的樓梯排列，主套房佔據了整個二樓，設有辦公室、水療風格的浴室和寬敞的步入式衣櫃。樓下有另外兩間臥室，與私人浴室、健身房和家庭辦公室相連。 主層還設有主要起居區和廚房，可通往早餐區。此外，牧場還有兩個畜欄以及雞舍和鴿舍，Daly在牧場養了諸多動物，包括一匹小馬、迷你馬、山羊、雞和鴿子。

室外泳池。（Anthony Barcelo)
室外泳池。（Anthony Barcelo)

Daly現年86歲，是領導CBS 娛樂公司和華納兄弟公司的娛樂業老闆。在1999年辭去華納兄弟公司董事長兼CEO一職後，他成為洛杉磯道奇隊的管理合夥人、董事長兼首席執行官。他在2004年將球隊賣給了Frank McCourt。

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