經濟冷 FED有望暫緩升息

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

4月17日當周房貸利率 繼續上漲，各年期固定抵押貸款 利率較上周上漲約0.125個百分點。其中，30年期固定抵押貸款利率再次回到6.5%。專家預計，未來幾個月聯準會 (Fed)可能放緩或暫停升息。

受高物價和經濟疲軟的經濟環境影響，美國消費者變得愈加謹慎。根據最新數據，3月份美國零售業銷售額較上月下降了1%，降幅超過上月的0.2%，這已經是連續第二個月的下降；其中，汽車、電子產品、家居及園藝銷售額下滑最為明顯。與此同時，美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)發佈的最新數據顯示，3月份進口物價指數下降0.6%，跌幅大於預期。

專家指出，近期的經濟數據顯示，成本的壓力和利率的上升正在對消費者支出產生負面影響，經濟形式可能持續疲軟。投資者在密切關注聯準會的任何額外的政策指引和下一步可能的行動。根據目前經濟形勢預計，未來幾個月聯準會可能放緩或暫停升息。

股市方面，在最新一批主要財報評估之後，主要股指出現了波動。然而，儘管經濟環境困難，但由於利率的上升，美國商業銀行第一季度的營收和獲利水平均超出預期。